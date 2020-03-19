Ижевский стартап получил кредит на производство проекционных дисплеев для машин

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) выдал кредит в 30 млн рублей ижевской компании "Хадвей ру", которая занимается производством навигационных дисплеев для машин. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, которая обеспечила гарантии по кредиту.

"МСП Банк открыл кредит компании "Хадвей ру" из города Ижевск на сумму 30 млн рублей для создания проекционных дисплеев HUDWAY Drive, предназначенных для отображения навигации на лобовом стекле автомобиля. Финансирование предоставлено по ставке 8,5% годовых на 2 года в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Министерства экономического развития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП в размере 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта оценивается в 53,2 млн рублей, а полученные кредитные средства пойдут на производство 4 тысяч дисплеев с последующей реализацией на внутреннем и зарубежных рынках.

Компания "Хадвей ру" занимается разработкой проекционных систем с 2013 года. За это время она самостоятельно вывела на рынок четыре программных и три аппаратных продукта. Средства на аппаратные продукты в размере 1,6 млн долларов собирались на глобальных краудфандинговых площадках. Продукция компании продается в 16 странах мира, включая США, Японию, Южную Корею и Европу.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России в майском указе, их необходимо достичь до 2024 года. Одна из главных целей проекта - увеличение на 30% числа занятых в малом бизнесе с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. Также объем долгового финансирования малого и среднего предпринимательства к 2024 году должен вырасти более чем в два раза, с 4 трлн рублей до 9,5 трлн рублей. Часть этого финансирования малый и средний бизнес получает на федеральном уровне, например, займы в уполномоченных банках по ставке не более 8,5% годовых, а дополнительные льготы каждый регион определяет самостоятельно.