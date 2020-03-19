Титов предложил наказывать за неправомерное внесение поставщиков в статус недобросовестных

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести ответственность для госзаказчиков за неправомерное включение компаний в реестр недобросовестных поставщиков. Письмо с такой инициативой бизнес-омбудсмен направил министру финансов РФ Антону Силуанову, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Титова.

"Действующая редакция Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" позволяет заказчикам злоупотреблять своим правом на односторонний отказ от исполнения контракта. Поставщик после этого может быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков, в результате чего он на протяжении двух лет теряет право участвовать в государственных и муниципальных закупках", - приводит пресс-служба обоснование предложения.

Сведения об одностороннем расторжении контрактов государственные заказчики подают в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая затем решает вопрос о внесении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. По данным Титова, в 2019 году ФАС рассмотрела почти 13,9 тыс. сделок и обнаружила, что почти 36% из них были отменены без оснований.

Тем не менее, по мнению бизнес-омбудсмена, сегодня поставщики лишены возможности обжаловать расторжение контракта во внесудебном порядке, в том числе через ФАС. По его сведениям, не предусмотрена и ответственность должностных лиц заказчика за неправомерное включение сведений о поставщике в данный реестр в случае, если арбитражный суд подтвердил эту неправомерность.

"Борис Титов предложил регламентировать эти два вопроса в законодательстве о госзакупках, а также об антимонопольной деятельности", - уточнили в пресс-службе.

ТАСС пока не располагает комментарием Минфина по данному предложению.