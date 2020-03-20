МСП Банк профинансирует создание инновационного агрохолдинга в Бурятии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) выдал кредит в 50 млн рублей на проект по созданию цифрового инновационного агрохолдинга в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, которая обеспечила гарантии по кредиту.

"АО "МСП Банк" открыл кредитную линию ООО "Буян" (с. Ивановка, Республика Бурятия) на сумму 50 млн рублей для приобретения молодняка крупного рогатого скота. Финансирование предоставлено по ставке 5% годовых на шесть лет в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ (Постановление № 1528). Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП. В качестве поручителя выступил Гарантийный фонд Республики Бурятии", - говорится в сообщении.

Компания "Буян" создаст на базе уже существующего в Бурятии предприятия инновационный агрохолдинг с полным циклом производства, от растениеводства до животноводства, переработки мяса и его последующей реализации. В рамках проекта на предприятии планируется внедрить системы спутниковой навигации, а также электронную идентификацию поголовья. Выданные средства пойдут на увеличение поголовья крупного рогатого скота до 4,7 тыс. голов.