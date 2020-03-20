Сбербанк пересмотрит графики платежей по кредитам малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сбербанк прорабатывает изменения графиков платежей по кредитам малых и средних предприятий, у которых возникли сложности с выплатами на фоне распространения коронавируса, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на заместителя председателя правления кредитной организации Анатолия Попова.

"Сбербанк сейчас разрабатывает для заемщиков, нуждающихся в поддержке, мероприятия по изменению графиков платежей по кредитным договорам, применению отсрочки по погашению основного долга и пролонгации кредитных договоров", - приводит его слова пресс-служба.

Попов отметил, что банк поддерживает меры ЦБ РФ в части послаблений для малого и среднего бизнеса, особенно по оценке их финансового положения. Кроме того, в Сбербанке обратили внимание на важность оперативной поддержки производителей сельхозтоваров.

"Целесообразно расширить меры поддержки клиентов-сельхозтоваропроизводителей: предоставить возможность увеличения размера субсидий при корректировке графиков платежей по кредитам, выданным в рамках льготной программы, не исключать из программы субсидирования пролонгированные кредиты и увеличить размер субсидии для малых форм хозяйствования", - цитирует пресс-служба Попова.

Кроме того, по его мнению, сейчас было бы полезно, если бы государство упростило процедуры удаленного получения сервисов, в том числе по финансированию МСП.

Банк России 17 марта заявил о готовности при необходимости распространить на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) меры по неухудшению оценки их финансового положения, принятые ранее для сферы туризма и транспорта. Также в случае появления новых отраслей, испытывающих серьезные временные трудности, связанные с распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения, Банк России будет готов оперативно распространять на них аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения. Кроме того, ЦБ РФ в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям.