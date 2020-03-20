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Мобильная приемная для консультаций бизнеса начала работу в Москве

Мобильная приемная будет ездить по Москве и останавливаться у общественных приемных при столичном уполномоченном по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Мобильная приемная для оказания правовой поддержки и консультаций бизнеса начала работу в Москве, сообщила в пятницу журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Автомобиль, в котором находятся наши эксперты pro bono (безвозмездная юридическая помощь - прим. ТАСС), будет ездить по Москве, останавливаясь у общественных приемных при столичном уполномоченном по защите прав предпринимателей, которых сейчас в городе 11. Я тоже буду ездить в этом автомобиле со специалистами. Мы хотим сделать рейды по всей Москве - по налоговым спорам, по незаконному уголовному преследованию, по обыскам, по проверкам, по банкротству компаний, что сейчас в условиях ситуации с коронавирусом очень актуально", - сказала она, оправляя в рейс первый автомобиль.

Узнать транспортное средства можно по надписям на бортах, а также QR-коду, который переведет на сайт бизнес-омбудсмена Москвы. По словам Минеевой, идея создания мобильной общественной приемной исходила от самого бизнеса.

"Мое личное мнение, что будущее именно за общественными и мобильными приемными. Предприниматели не так часто обращаются в прокуратуру, префектуру, а больше ходят и звонят именно в общественные приемные. Это связано с тем, как показывает наша доказательная статистика, что они больше доверяют не чиновникам, а таким же предпринимателям и экспертам", - добавила Минеева.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.

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Россия
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