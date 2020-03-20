Сведения о планах благоустройства территорий добавлены в "Бизнес-навигатор МСП"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сведения о планах благоустройства общественных и дворовых пространств стали доступны предпринимателям на портале "Бизнес-навигатор МСП", который действует для поддержки в вопросах открытия и расширения собственного дела, сообщила в пятницу пресс-служба Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"Для представителей малого и среднего предпринимательства на портале Бизнес-навигатора МСП обеспечен доступ к информации о параметрах планируемых работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств. Это будет способствовать активизации бизнеса в различных отраслях экономики муниципалитета и формированию комфортной городской среды", - отмечается в сообщении.

Разработке модуля "Городская среда" на портале помогла расширенная интеграция с государственной информационной системой ЖКХ, из которой передается информация о благоустраиваемых общественных и дворовых территориях, пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

В Бизнес-навигаторе МСП, по данным пресс-службы, уже содержится полная информация о 1854 благоустроенных территориях в 80 городах, включая сведения о параметрах работ по благоустройству, подробную информацию о самих территориях, схемы, фотографии и визуализации проектов. Таким образом, представитель бизнеса может выбрать интересующий его город и с помощью навигации определить для себя потенциально интересные территории.

Также пользователям доступна информация о запланированных проектах создания комфортной городской среды, что дает возможность долгосрочного бизнес-планирования. Кроме того, для удобства предпринимателей доступны сервисы: онлайн-расчет бизнес-плана, определение характеристик рыночной ниши, получение информации о существующих мерах поддержки, об объектах недвижимости и другие сервисы для бизнеса.

Бизнес-навигатор МСП разработан Корпорацией МСП и работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.