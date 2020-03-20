Кабмин предлагает выделить субсидии регионам на поддержку МСП

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство РФ разработало правила предоставления субсидий регионам на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в связи с распространением коронавируса. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

"Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по поддержке малого и среднего предпринимательства, в целях повышения доступности льготных кредитов и микрозаймов", - говорится в документе.

В частности, кабмин предлагает выделять субсидии на развитие фондов содействию кредитования субъектов МСП (региональных гарантийных организаций), и на развитие государственных микрофинансовых организаций. Объем субсидий определяется по формуле, указанной в проекте постановления. Он будет зависеть от общего объема выделяемых региону субсидий и суммы, необходимой для докапитализации региональных гарантийных организаций.