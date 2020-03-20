Глава ТПП выступил за дальнейшее снижение Банком России ставки кредитования малого бизнеса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата положительно оценивает решение Банка России о расширении программы рефинансирования по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), но выступает за оперативное рассмотрение вопроса о дальнейшем снижении кредитной ставки. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

ЦБ в пятницу расширил программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), отмечалось в сообщении регулятора. В частности, по кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд рублей, ставка ЦБ снижена с 6% до 4%, а конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%. При этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.

"В целом, мы положительно оцениваем это решение, как свидетельство поддержки малого и среднего предпринимательства. Однако, с учетом нестабильной ситуации в экономике и значительного роста рисков для МСП, в оперативном рассмотрении нуждается вопрос о дальнейшем снижения ставки кредитования", - сказал Катырин.

Он считает, что снижение ставки кредитования должно сопровождать расширение перечня отраслей, "представители которых могут рассчитывать на кредитование по льготным ставкам". Также глава палаты выступает за увеличение объема таких кредитов, что "поможет предпринимателям вернуть уверенность в завтрашнем дне".