Региональные власти поддержат малый бизнес, пострадавший от самоизоляции россиян

В наиболее уязвимой ситуации оказались компании, работающие в сфере услуг и в туротрасли

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) сферы услуг отмечают отток клиентов в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и изменившейся экономической обстановкой в России. Операторы связи фиксируют заметное увеличение интернет-трафика в связи с переходом потребителей в режим онлайн. Региональные власти готовят дополнительные меры поддержки для бизнеса, которому придется оперативно подстраиваться под новые реалии рынка. Все регионы России 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены либо значительно ограничены по количеству участников массовые мероприятия. Интернет-провайдеры готовы к нагрузкам Массовый переход сотрудников компаний на удаленную работу и дистанционное обучение школьников и студентов повысили востребованность услуг в онлайн-формате, параллельно сократив продажи малого и среднего бизнеса, работающего вне глобальной сети. Интернет-трафик в регионах растет, отмечают операторы связи.

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Оператор связи в Астраханской области "Реал" фиксирует рост интернет-трафика в регионе. По прогнозам специалистов компании, в ближайшее время показатель увеличится на 15%, рассказал ТАСС гендиректор компании Владимир Лимонов. Организация обслуживает более 80 тыс. семей в области. Филиал "Ростелекома" в Архангельской области также зафиксировал заметное увеличение интернет-трафика. "В регионе увеличены скорости до максимально технически возможных без изменения тарифных планов", - сказали ТАСС в пресс-службе компании. Архангельский филиал "Ростелекома" обслуживает более 141,3 тыс. пользователей интернета и более 64,5 тыс. абонентов интерактивного телевидения. В пресс-службе филиала "Ростелекома" на Урале ТАСС сообщили, что компания расширила пропускную способность каналов связи в 14 городах, увеличив скорость передачи данных на сетях компании. Модернизация сетей позволила "Ростелекому" сохранить запас мощности для клиентов, необходимый в период высоких нагрузок. "Ростелеком - Урал" работает на территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей. В Пермском крае "Ростелеком" намерен повысить максимальную скорость передачи данных для домашнего интернета в условиях самоизоляции населения. В филиале подтвердили готовность к дополнительным нагрузкам сети. В 2019 году компания модернизировала оборудование и расширила каналы связи для увеличения пропускной способности телекоммуникационной инфраструктуры региона. Региональные власти поддержат МСП Правительство РФ разработало правила предоставления субсидий регионам, чтобы повысить доступности льготных кредитов и микрозаймов для малых и средних предприятий (МСП) в условиях эпидемиологической обстановки. Вводится мораторий на налоговые и таможенные проверки МСП, расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам ранее выданных кредитов. Чтобы максимально охватить льготными займами малый и средний бизнес, предусматривается и капитализация региональных микрофинансовых организаций.

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По мнению президента Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолия Филиппенкова, наиболее чувствительны к эпидемиологической обстановке малые предприятия, работающие в сфере услуг. По его оценкам, субъекты крупного бизнеса в регионе чаще стали задерживать платежи малым и средним компаниям. Ситуация с самоизоляцией населения позитивно отразится на небольших компаниях, оказывающих услуги в сфере информационных технологий, что связано с массовым переходом работодателей на удаленной режим работы, считает Филиппенков. Также возросла потребность в МСП, производящих медицинские комплектующие и оказывающих услуги по дезинфекции помещений. Помимо представителей сферы услуг, потрясение переживают и застройщики выставочных павильонов, а также организаторы мероприятий, которым пришлось отменить все массовые события, отметил в беседе с ТАСС глава Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга Лев Кузнецов. "Сфера туризма для Санкт-Петербурга традиционно являлась одной из ключевых, а также созданные по запросу туристического рынка - рестораны, кафе, кинотеатры, музеи и места особого интереса туристов - все эти отрасли нуждаются в активной поддержке", - сказал он. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее поручил создать оперативный штаб поддержки малого и среднего бизнеса. План мероприятий по поддержке МСП должен быть разработан в течение трех недель. В субботу городское правительство начнет серию консультаций с представителями малого и среднего бизнеса в сфере услуг и промышленными предприятиями о ведении бизнеса в условиях распространения коронавируса и изменившейся экономической обстановки.

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