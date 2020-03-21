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Региональные власти поддержат малый бизнес, пострадавший от самоизоляции россиян

В наиболее уязвимой ситуации оказались компании, работающие в сфере услуг и в туротрасли
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Малые и средние предприятия (МСП) сферы услуг отмечают отток клиентов в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и изменившейся экономической обстановкой в России. Операторы связи фиксируют заметное увеличение интернет-трафика в связи с переходом потребителей в режим онлайн. Региональные власти готовят дополнительные меры поддержки для бизнеса, которому придется оперативно подстраиваться под новые реалии рынка.

Все регионы России 19 марта ввели режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены либо значительно ограничены по количеству участников массовые мероприятия.

Интернет-провайдеры готовы к нагрузкам

Массовый переход сотрудников компаний на удаленную работу и дистанционное обучение школьников и студентов повысили востребованность услуг в онлайн-формате, параллельно сократив продажи малого и среднего бизнеса, работающего вне глобальной сети. Интернет-трафик в регионах растет, отмечают операторы связи.

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Оператор связи в Астраханской области "Реал" фиксирует рост интернет-трафика в регионе. По прогнозам специалистов компании, в ближайшее время показатель увеличится на 15%, рассказал ТАСС гендиректор компании Владимир Лимонов. Организация обслуживает более 80 тыс. семей в области.

Филиал "Ростелекома" в Архангельской области также зафиксировал заметное увеличение интернет-трафика. "В регионе увеличены скорости до максимально технически возможных без изменения тарифных планов", - сказали ТАСС в пресс-службе компании. Архангельский филиал "Ростелекома" обслуживает более 141,3 тыс. пользователей интернета и более 64,5 тыс. абонентов интерактивного телевидения.

В пресс-службе филиала "Ростелекома" на Урале ТАСС сообщили, что компания расширила пропускную способность каналов связи в 14 городах, увеличив скорость передачи данных на сетях компании. Модернизация сетей позволила "Ростелекому" сохранить запас мощности для клиентов, необходимый в период высоких нагрузок. "Ростелеком - Урал" работает на территории Пермского края, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

В Пермском крае "Ростелеком" намерен повысить максимальную скорость передачи данных для домашнего интернета в условиях самоизоляции населения. В филиале подтвердили готовность к дополнительным нагрузкам сети. В 2019 году компания модернизировала оборудование и расширила каналы связи для увеличения пропускной способности телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Региональные власти поддержат МСП

Правительство РФ разработало правила предоставления субсидий регионам, чтобы повысить доступности льготных кредитов и микрозаймов для малых и средних предприятий (МСП) в условиях эпидемиологической обстановки. Вводится мораторий на налоговые и таможенные проверки МСП, расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам ранее выданных кредитов. Чтобы максимально охватить льготными займами малый и средний бизнес, предусматривается и капитализация региональных микрофинансовых организаций.

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По мнению президента Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Анатолия Филиппенкова, наиболее чувствительны к эпидемиологической обстановке малые предприятия, работающие в сфере услуг. По его оценкам, субъекты крупного бизнеса в регионе чаще стали задерживать платежи малым и средним компаниям. Ситуация с самоизоляцией населения позитивно отразится на небольших компаниях, оказывающих услуги в сфере информационных технологий, что связано с массовым переходом работодателей на удаленной режим работы, считает Филиппенков. Также возросла потребность в МСП, производящих медицинские комплектующие и оказывающих услуги по дезинфекции помещений.

Помимо представителей сферы услуг, потрясение переживают и застройщики выставочных павильонов, а также организаторы мероприятий, которым пришлось отменить все массовые события, отметил в беседе с ТАСС глава Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга Лев Кузнецов. "Сфера туризма для Санкт-Петербурга традиционно являлась одной из ключевых, а также созданные по запросу туристического рынка - рестораны, кафе, кинотеатры, музеи и места особого интереса туристов - все эти отрасли нуждаются в активной поддержке", - сказал он.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее поручил создать оперативный штаб поддержки малого и среднего бизнеса. План мероприятий по поддержке МСП должен быть разработан в течение трех недель. В субботу городское правительство начнет серию консультаций с представителями малого и среднего бизнеса в сфере услуг и промышленными предприятиями о ведении бизнеса в условиях распространения коронавируса и изменившейся экономической обстановки.

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Председатель ростовского отделения Общероссийской общественной организации МСП "Опора России" Аркадий Гершман выразил уверенность в том, что негативный эффект для бизнеса, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции, является усугубляющим, но не основным фактором на фоне осложнившейся экономической обстановки в мире.

"Коронавирус привел к негативным последствиям для рынка в совокупности с ростом стоимости доллара и евро. Потребители стали реже посещать магазины, кафе, кинотеатры, выезжать за город, стали покупать продукты в больших объемах. При этом начались задержки в поставках комплектующих из-за рубежа, товаров и сырья для производства", - отметил он, добавив, что правительство Ростовской области уже подготовило программу дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса, которую в ближайшее время представит предпринимательскому сообществу региона.

Снизить риски МСП по банковским кредитам

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил разработать меры поддержки для предпринимателей за счет средств областного бюджета в связи с эпидемиологической обстановкой. Они должны снизить риски неисполнения МСП обязательств по банковским кредитам. Власти региона обсуждает возможность введения налоговых каникул, смягчения работы надзорных органов, реструктуризации кредитов, снижения арендной нагрузки и отказа от штрафных санкций при неисполнении или продлении сроков исполнения госконтрактов, предоставления отсрочки коммунальных, страховых и иных обязательных платежей для компаний индустрии гостеприимства, туризма, торговли, общественного питания и образования.

Накануне Морозов подписал распоряжение о приостановке до 1 мая проверок органами регионального контроля и надзора субъектов МСП, в том числе уже начатых. Документ не касается внеплановых проверок, основанием для которых является риск причинения вреда жизни и здоровью людей и чрезвычайные ситуации, а также тех, от которых зависит выдача лицензий и аккредитаций бизнесу.

Минэкономразвития Приморского края с 20 марта открыло горячую линию для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за ограничений, связанных с пандемией. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства, более всего от ограничений пострадали отрасли, связанные с приемом и обслуживанием иностранных туристов, выездным туризмом, компании в сфере внешнеэкономической деятельности.

Министерство готовит экстренные меры для поддержки малого и среднего бизнеса, его специалисты помогут предпринимателям в переговорах с банками по отсрочке платежей по действующим кредитам. Также с 23 марта субъекты МСП смогут воспользоваться льготным займом до 5 млн рублей по ставке от 1,5% годовых, предоставляемым Приморской микрокредитной компанией, которая создана для реализации государственных федеральных и региональных программ поддержки субъектов МСП.

В Карелии для производителей молочной, мясной и мучной продукции правительство республики вводит в Фонде по содействию кредитованию субъектов МСП льготные ставки в размере 1-2% по кредитованию на сумму до 5 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития региона. Для остальных предпринимателей, которые уже получили кредиты в фонде, министерство готово рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки уплаты процентов и тела кредита на срок до шести месяцев. Мясокомбинатам, хлебозаводам и молокозаводам также двукратно увеличат компенсацию затрат на покупку оборудования.

Власти Новгородской области обеспечат налоговыми преференциями предпринимателей в сфере туристического бизнеса и общественного питания. Рассматривается вопрос о снижении арендной стоимости муниципальных или областных помещений для предприятий сферы услуг.

 

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичМорозов, Сергей ИвановичРоссияСанкт-ПетербургПриморский крайАрхангельская областьРостовская областьТюменская областьУльяновская областьКарелияПермский крайКурганская областьНовгородская областьСвердловская областьЧелябинская область
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