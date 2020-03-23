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Эксперты рекомендовали властям России перенять у Китая меры поддержки бизнеса

В частности, речь идет о пролонгации сроков погашения кредитных линий и предоставлении отсрочки по выплатам процентов, а также о финансировании предприятий, которые испытывают трудности с закупкой сырья

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. России на фоне вызванной коронавирусом нестабильной экономической ситуации стоило бы обратить внимание на отдельные меры, действующие в Китае для поддержки местных предпринимателей. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Для поддержки предприятий, которые испытывают трудности с закупкой сырья, комплектующих и выплатой заработной платы работникам, в Китае установлены специальные каналы финансирования и предоставлены проектные кредиты и кредиты на пополнение оборотных средств. Эта мера позволяет китайским предприятиям быстро возобновить производство и отгрузку продукции, в том числе, произведенной для российских предприятий, испытывающих дефицит закупаемых комплектующих и готовой продукции", - сказал ТАСС бизнес-посол "Деловой России" в Пекине, руководитель общественной приемной по внешнеэкономической деятельности при бизнес-омбудсмене Москвы, член Общественного совета при Федеральной таможенной службе России Александр Сучков.

Он предложил использовать подобный механизм для российских предприятий, которые зависят от импортных комплектующих.

"Из мер банковской поддержки, принятых в Китае, для внедрения в России идеально подошли бы пролонгация сроков погашения кредитных линий и предоставление отсрочки по выплатам процентов, снижение процентных ставок по действующим кредитам для малых и микро-организаций, выдача новых ссуд предприятиям, которые имеют перспективы развития, но временно находятся в эпидемиологической ловушке", - сказал собеседник агентства.

Такие меры поддерживает представитель Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по финансово-промышленной и инвестиционной деятельности Игорь Скляр. "Большинство мер, связанных с банковской поддержкой, практически совпадают с предложениями Торгово-промышленной палаты, которые были направлены в правительство, - заметил он. - Отличной идеей, которую можно перенять, является предоставление льготных проектных кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств для компаний, испытывающих сложности с комплектующими. В дополнение я бы предложил снизить НДС для производственных предприятий, это удавка на шее производителей. А также поддержать компании малого и среднего бизнеса компенсациями по зарплатам - не менее 80% от среднемесячных".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 300 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба на 23 марта, в России зарегистрировано около 438 случаев случая инфицирования.

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