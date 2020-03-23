АСИ просит правительство установить налоговые и арендные каникулы для бизнеса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив направило письмо первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с предложениями по экстренным мерам поддержки бизнеса ситуации с коронавирусом, в частности, организация предложила налоговые и арендные каникулы для бизнеса, текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Установить налоговые каникулы (отменить начисление и уплату налогов) до 1 июля 2020 для всех субъектов МСП, а также для всех отраслей, кроме ТЭК, добычи природных ресурсов, государственных корпораций и компаний с госучастием. Установить каникулы по НДФЛ с заработной платы и страховым взносам <…> с 1 января 2020 года. Установить каникулы до 1 сентября по арендным платежам, <…> проработать инструменты компенсирования коммерческим арендодателям выпадающих арендных доходов от сдачи коммерческий недвижимости субъектам МСП", - говорится в документе.

Также АСИ предлагает законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы, то есть ввести форс-мажор для субъектов МСП, а также для отраслей: транспорт, машиностроение, индустрия гостеприимства, общественное питание, детский досуг, развлечения.

В числе других предложений - снизить ставку НДС до 10% для общественного питания, индустрии гостеприимства и пищевой промышленности. Госбанкам рекомендуется предоставить "целевые беспроцентные кредиты на выплату зарплаты при условии предоставления работодателем зарплатной ведомости по состоянию на 01.03.2020, Банку России обеспечить фондирование данных кредитных операций".

Кроме того, АСИ просит установить мораторий на применение санкции 115-ФЗ (ограничения дистанционного банковского обслуживания, отказов в совершении операций, закрытия счетов) и провести полную реабилитацию юрлиц и ИП, к которым эти санкции применены в 2020 году коммерческими банками. Применять указанные санкции агентство предлагает с 2021 году только по решению суда. Другие инициативы касаются амнистии по штрафам, начисленным в 2020 году, и моратория на новые штрафы до 1 сентября, моратория проверки до конца 2020 года.

Отдельный блок посвящен изменению сроков сдачи отчетности и уплаты налогов. "Компании МСП не в состоянии оплачивать администрирование бухгалтерской и налоговой отчетности, своевременно оплачивать налоги - требуется перенос сроков сдачи отчетности и уплаты налогов", - указывается в письме с рядом инициатив по данной тематике. Так, срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 2019 год истекает 28 марта 2020 года, предлагается продлить срок до 1 июля 2020 года. Или, например, срок годового платежа по налогу на прибыль 28 марта 2020 года перенести на 1 июля 2020 года, указывается в письме. Всего в письме содержится 15 инициатив.