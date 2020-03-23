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Минэкономразвития и ЦРПТ запустят для малого бизнеса центры по маркировке в регионах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития и оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) запустят в российских регионах консультации и обучение предпринимателей по внедрению цифровой маркировки товаров на базе центров "Мой бизнес". Об этом в понедельник сообщает пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Центры "Мой Бизнес" станут поставщиками информации и компетенций локальным представителям бизнеса, что позволит им безболезненно и с минимальными ресурсами присоединиться к маркировке", - говорится в сообщении оператора.

Центры "Мой Бизнес" являются частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуемых Минэкономразвития РФ, уточнили в ЦРПТ.

Согласно пресс-службе, в ближайшее время все 79 центров начнут работу с бизнесом и совместно с ЦРПТ проведут серию вебинаров по маркировке различных категорий товаров. "Сотрудничество с центрами "Мой Бизнес" - это отличный пример синергии, которую могут создавать вместе институты поддержки предпринимательства. Мы очень рады, что в результате нашего партнерства малый бизнес получил возможность личных консультаций буквально "у себя дома", - цитирует пресс-служба замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С начала этого года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, а с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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