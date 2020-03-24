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В "Опоре России" заявили, что бизнес ждет новых распоряжений о поддержке

Бизнес-объединение "Опора России" ранее направило первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложения по реализации антикризисных мер для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Бизнес-сообщество ожидает с текущей недели новых распоряжений правительства РФ о введении мер поддержки для предпринимателей в условиях нестабильного экономического положения, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин по итогам встречи с главой министерства экономического развития (МЭР) Максимом Решетниковым, посвященной проблемам ресторанной отрасли.

"Он [Решетников] оценивает состояние в общественном питании как очень тяжелое. Он в курсе ситуации. Сейчас МЭР готовит свои предложения, для этого и собирает нас, чтобы услышать мнение бизнеса, в том числе малого. Ждем каких-то решений, в том числе на этой неделе", - сказал Калинин.

Глава организации пояснил, что на текущей неделе планируется "ряд ключевых мероприятий", по итогам которых могут быть приняты соответствующие решения. В частности, по его словам, ожидается совещание под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также мероприятие с представителями Банка России по новым мерам поддержки.

Калинин добавил, Решетников проводит встречи с бизнесом, и не только малым, в формате нон-стоп. "Решетников почти все наши предложения [по выводу бизнеса из кризисной ситуации] поддерживает", - уточнил Калинин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник поручил правительству в течение ближайших дней подготовить комплекс дополнительных шагов для поддержки экономики и бизнеса. Он отмечал, что власти продолжают принимать меры, чтобы смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России, в том числе реализовывают план первоочередных мероприятий.

Бизнес-объединение "Опора России" ранее направило первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложения по реализации антикризисных мер для малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Предложения разделены по девяти направлениям, в частности, в области денежно-кредитной политики, финансовой поддержки, налоговых послаблений, контрактных обязательств, отдельный блок посвящен отраслевым мерам поддержки.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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