"Опора России" открыла в Москве центр мониторинга для бизнеса в связи с пандемией

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московское отделение бизнес-объединения "Опора России" открыло центр мониторинга для малого и среднего бизнеса для помощи тем, чья компания оказалась на грани банкротства, или вовсе закрылась в связи с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального отделения организации.

"В сложившейся ситуации государство предпринимает меры поддержки бизнеса. Среди задач работы мониторингового центра МГО "Опоры России": анализ эффективности принимаемых органами власти мер поддержки бизнеса; отслеживание барьеров и фактов неисполнения мер поддержки предпринимательства чиновниками на местах в условиях пандемии коронавируса; получение обратной связи от представителей бизнеса о необходимой помощи для формирования дополнительных предложений в антикризисную программу для мэра Москвы Сергея Собянина; отслеживание динамики роста числа бизнесов в сложном положении", - говорится в сообщении.

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения "Опоры России" Алексей Петропольский отметил, что главной целью работы центра является помощь предпринимателям в борьбе с негативными последствиями сложной социально-экономической ситуации, которая сложилась из-за пандемии.

"Бюро по защите прав предпринимателей принимает обращения столичных предпринимателей, связанные с несоблюдением введенных правительством мер поддержки бизнеса. Кроме того мы ведем постоянный мониторинг проблем, с которыми сейчас сталкиваются представители бизнеса. Это даст нам возможность выступать с различными инициативами по стабилизации бизнес-климата, и, главное, доносить их до власти так, чтобы они были услышаны", - приводит слова Петропольского пресс-служба.