Резидент технопарка в Москве начал печатать медицинские маски на 3D-принтерах

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Компания "Temporum", которая является резидентом технопарка "Нагатино" в Москве, начала печатать медицинские маски на 3D-принтерах, их можно использовать несколько раз, сообщила в среду пресс-служба столичного департаментом предпринимательства и инновационного развития.

"Деятельность резидента технопарка "Нагатино", компании "Temporum", направлена на улучшение эпидемиологической обстановки в городе. При производстве используется пластик PETG, который обеспечивает безопасность в использовании медицинских изделий. В московских технопарках создаются все условия для разработки решений, которые применяются во всех сферах жизни города", - цитирует пресс-служба главу департамента Алексея Фурсина.

Как уточнили в пресс-службе, напечатанные на 3D-принтере маски можно использовать много раз, при этом необходимо менять внутренний фильтр. Специалисты рекомендуют применять для этого ватный диск и обрабатывать пластиковое изделие дезинфицирующим раствором.

Компания уже получает запросы на приобретение мелкооптовых партий масок, ведутся переговоры по их серийному производству.

"Такие маски безопасны и удобны в использовании. Они значительно выгоднее одноразовых масок. К примеру, упаковка ватных дисков из 100 штук стоит около 70 рублей, получается, цена так называемого фильтра для напечатанного на 3D-принтере медицинского изделия составляет 70 рублей", - сказал директор Центра аддитивных технологий "Temporum" Дмитрий Гладышев, которого также цитирует пресс-служба департамента.

Производство масок

На производстве масок из синтетических нетканых материалов изначально было сосредоточено 18 предприятий в России, они производили в среднем в сутки около 600 тыс. масок, чего до пандемии коронавируса нового типа было достаточно для системы здравоохранения, аптечных сетей и даже для экспорта, отмечал ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Месяц назад эти предприятия были переведены на круглосуточный режим, мощности возросли до 1,6 тыс. масок в сутки, а со 2 марта был введен запрет на их экспорт. Мантуров говорил, что производство медицинских масок в РФ в первой половине апреля достигнет 5 млн в сутки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.