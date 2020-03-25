Титов считает, что предложения Путина дадут малому и среднему бизнесу глоток воздуха

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Предложения президента России Владимира Путина об отсрочке для малых и средних компаний всех налогов, кроме НДС, а также предоставление им на полгода каникул по выплате банковских кредитов "дадут предпринимателям глоток воздуха", считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. При этом мера о снижении страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ, с его точки зрения, является революционной.

"Радует обширный набор мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Можно заметить, что отсрочка по налогам, кроме НДС, а для микропредприятий еще и отсрочка по страховым взносам, а также каникулы по обслуживанию кредитов - все это даст малому и среднему бизнесу глоток воздуха. А снижение страховых взносов до 15% - мера революционная, ее можно только приветствовать", - сказал Титов в среду ТАСС.

При этом бизнес-омбудсмен затруднился оценить эффективность предложенных мер, так как, по его словам, президент пока не конкретизировал, какие именно отрасли будут признаны "оказавшимися в сложной ситуации".

В своем обращении в среду президент РФ предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес) и другие инициативы.