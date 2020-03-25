{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов считает, что предложения Путина дадут малому и среднему бизнесу глоток воздуха

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что президент пока не конкретизировал, какие именно отрасли будут признаны "оказавшимися в сложной ситуации"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Предложения президента России Владимира Путина об отсрочке для малых и средних компаний всех налогов, кроме НДС, а также предоставление им на полгода каникул по выплате банковских кредитов "дадут предпринимателям глоток воздуха", считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. При этом мера о снижении страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ, с его точки зрения, является революционной.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

"Радует обширный набор мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Можно заметить, что отсрочка по налогам, кроме НДС, а для микропредприятий еще и отсрочка по страховым взносам, а также каникулы по обслуживанию кредитов - все это даст малому и среднему бизнесу глоток воздуха. А снижение страховых взносов до 15% - мера революционная, ее можно только приветствовать", - сказал Титов в среду ТАСС.

При этом бизнес-омбудсмен затруднился оценить эффективность предложенных мер, так как, по его словам, президент пока не конкретизировал, какие именно отрасли будут признаны "оказавшимися в сложной ситуации".

В своем обращении в среду президент РФ предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес) и другие инициативы.

Реклама на ТАСС
Консервный завод на Ставрополье планирует в 2020 году увеличить производство в 2,6 раза
В 2020 году запланировано выпустить 18,4 тыс. банок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС