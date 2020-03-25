В Вологодской области усовершенствовали патентную систему налогообложения

ВОЛОГДА, 25 марта. /ТАСС/. Власти Вологодской области усовершенствовали патентную систему налогообложения, которая заработает в регионе с 1 января 2021 года и снизит нагрузку на малый бизнес. Соответствующие поправки в региональное законодательство утвердили в среду депутаты Вологодского заксобрания.

"С 1 января отменяется единый налог на вмененный доход (ЕНВД), и часть предпринимателей, работающих по нему, должны будут перейти либо на патентную систему, либо на упрощенную систему. Патентную систему усовершенствовали. Если ранее на услуги требовалось несколько патентов, то теперь можно будет обойтись одним патентом. Проанализировали, почему патентами не пользуются в районах, и стоимость патентов будет существенно разниться от территории - город или село", - процитировала пресс-служба председателя комитета по бюджету и налогам, члена фракции "Единая Россия" Андрея Подволоцкого.

По словам парламентария, сейчас ЕНВД применяют индивидуальные предприниматели, владельцы небольших розничных магазинов, ветеринарных клиник, парикмахерских, кафе и другого бизнеса. Предлагаемая патентная система проста, предпринимателям не потребуется вести бухгалтерию, заполнять большие объемы документов, представлять налоговую декларацию. Можно выбрать и определенный срок действия патента, что важно для сезонных работ и услуг. Для отдельных видов деятельности размер потенциально возможного дохода будет определяться от количества транспортных средств и площади торговой сети, объектов общественного питания или сдаваемого в аренду помещения.

Как отметила в ходе заседания заместитель губернатора, начальник Департамента финансов области Валентина Артамонова, Вологодская область занимает 21 место по числу работающих по патентной системе предпринимателей. При этом 80% из них работают в крупнейших городах региона - в Вологде и Череповце. В отдаленных районах система не востребована. Изменив ее, власти рассчитывают снизить налоговую нагрузку на бизнес и вывести его "из тени", привлечь самозанятых.

Все 28 муниципалитетов области разделены на восемь групп. Усовершенствованная система предусматривает единый размер минимального и максимально возможного дохода для всех видов бытовых услуг. Потенциальный доход на предпринимателя без наемных работников составит 100 тыс. рублей, при наличии у предпринимателя 15 наемных работников - 475 тыс. рублей, то есть потенциальный доход на одного работника в год - 25 тыс. К примеру, для парикмахера без наемных работников потенциальный доход составит 100 тыс. рублей в год, соответственно, на патентной системе он заплатит 6 тыс. рублей налога в год. Парикмахер в селе заплатит меньшую сумму с учетом понижающих коэффициентов.

"Условия будут интересны для нашего бизнеса, и при переходе с единого дохода на вмененный доход на другие виды деятельности многие воспользуются данной системой налогообложения", - полагает руководитель финансового департамента.