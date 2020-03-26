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ТПП готовит новый пакет мер поддержки бизнеса для отправки в правительство России

Ранее Торгово-промышленная палата уже направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства по поддержке МСП

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России начала подготовку второго пакета предложений по поддержке бизнеса в условиях нестабильности в экономике, вызванной коронавирусом. Он будет направлен в правительство РФ, сообщил в четверг на заседании по вопросам развития малого и среднего предпринимательства глава палаты Сергей Катырин.

Ранее в марте ТПП направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Среди предлагаемых мер значились отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов), отмена всех плановых и внеплановых проверок бизнеса и другие. Свои предложения в правительство вносили и другие деловые объединения, например, "Опора России" и "Деловая Россия", а также представители различных отраслей, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.

Обращаясь к руководителям территориальных торгово-промышленных палат, Катырин отметил, что "приветствует организацию предпринимательских штабов в регионах". "Знаем, что там вырабатываются предложения для местных властей, а некоторые поступают нам. Многие из них очень серьезные, заслуживают внимания, и мы их включили в первый наш пакет предложений, который вносили в правительство РФ. Сейчас мы готовим второй пакет, и, полагаю, что многие из тех вещей, которые не вошли, мы вновь обозначим. И [в него могут быть включены] многие вещи, которые прислали вы", - сказал Катырин, не уточнив подробностей.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Глава российской палаты отметил, что "многие из тезисов, которые обозначены президентом, потребуют время для того, чтобы они нашли свою имплементацию в виде конкретных документов - постановлений правительства, документов Банка России", призвав руководителей палат в регионах ознакомиться с инициативами.

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