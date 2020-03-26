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Титов усомнился в возможности распространить процессуальные гарантии УПК на самозанятых

Бизнес-омбудсмен отметил, соотнесение граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход, с предпринимательской деятельностью, которое фигурирует в ст. 2 Гражданского кодекса РФ, неоднозначно

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Распространение на самозанятых процессуальных гарантий, которые Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ предоставляет предпринимателям, вряд ли возможно. Такое мнение высказал в четверг ТАСС уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями предпринимательского сообщества один из участников призвал применить к самозанятым те же уголовно-процессуальные гарантии, которые имеются у бизнесменов. Глава государства уточнил, идет ли речь об исключении арестов, и, получив положительный ответ, согласился, что в этом вопросе "подход должен быть таким же, как и для малого и среднего бизнеса". При этом глава государства отметил, что этот вопрос не так актуален для самозанятых, так как в данном случае речь идет о значительных ущербах.

"Распространить на самозанятых процессуальные гарантии, которые УПК предоставляет предпринимателям, вряд ли возможно. Прежде всего давайте поймем, о ком идет речь. Если самозанятый - это индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Федеральной налоговой службе именно в этом качестве, без наемных работников, просто применяющий этот налоговый режим, то все гарантии УПК распространяются на него и сейчас. В законе это прямо прописано", - отметил Титов.

Если же это граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход, продолжил бизнес-омбудсмен, то "их соотнесение с предпринимательской деятельностью в том понимании, которое фигурирует в ст. 2 Гражданского кодекса РФ ("Отношения, регулируемые гражданским законодательством"), неоднозначно, закон сегодня этот вопрос не регламентирует, в этой связи даже вопрос о порогах ущерба, который затронул президент, имеет второстепенное значение".

"Конечно, трудно представить себе самозанятого, чей максимальный доход по закону ограничен 2,4 млн рублей в год, фигурантом значимого уголовного дела", - добавил Титов.

В августе 2019 года в России был принят закон, предусматривающий исключение возможности продлевать срок содержания под стражей предпринимателей, если по уголовному делу не производятся активные следственные действия. Также были внесены изменения в ст. 108 УПК РФ ("Заключение под стражу"), уточняющие перечень лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при условии, что они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда. К таким лицам относятся совершившие преступления против собственности индивидуальные предприниматели, владельцы и директора компаний.

О самозанятых

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.

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