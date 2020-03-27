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Распространение коронавируса нового типа

Кредитная компания Чукотки разработала продукт для пострадавшего от коронавируса бизнеса

Благодаря этому продукту предприниматели региона могут получить кредиты на льготных условиях, а также отсрочку по уплате основного долга по ранее взятым займам

АНАДЫРЬ, 27 марта, /ТАСС/. Микрокредитная организация Чукотки разработала льготный продукт для предпринимателей округа, пострадавших от мер противодействия распространению нового коронавируса. Это специальный продукт "Антикризис", который позволяет получать кредиты на льготных условиях и отсрочку по платежам по уже имеющимся займам, сообщили в пятницу ТАСС в Фонде развития Чукотки.

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Президент РФ Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам страны предложил ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса (МСП) в условиях распространения коронавируса. Он, в частности, предложил предоставить МСП отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, а также снизить ставку страховых взносов для зарплат больше МРОТ.

"Получатели продукта "Антикризис" - субъекты малого и среднего предпринимательства, чья деятельность несет убытки из-за распространения коронавируса, могут получить кредиты на льготных условиях, а также отсрочку по уплате основного долга по уже имеющимся займам. Этой возможностью уже воспользовалась владелица одного из фитнес-клубов Чукотки", - сказали ТАСС в Фонде развития Чукотки.

В организации добавили, что новый продукт разработан микрокредитной организацией Чукотки специально для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях туризма, предоставления гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, которые оказались в наиболее уязвимом положении в связи с распространением инфекции.

Микрокредитная компания Чукотского автономного округа создана по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" для улучшения ситуации с доступностью кредитных ресурсов и оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов субъектам МСП. В 2020 году компания предоставила шесть микрозаймов на общую сумму почти 14 млн рублей.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЧукотский автономный округДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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