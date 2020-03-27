Бизнес просит власти Москвы не закрывать магазины для домашних питомцев из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" предложила мэру Москвы Сергею Собянину приравнять зоомагазины к продовольственным, чтобы они продолжили работу во время пандемии коронавируса наравне с аптеками и продуктовыми магазинами. Соответствующее письмо, подписанное президентом бизнес-объединения Александром Калининым, есть в распоряжении ТАСС, его подлинность подтвердил представитель бизнес-объединения.

"При планировании различного рода карантинных и профилактических мероприятий в Москве предусмотреть возможность функционирования специализированных зоомагазинов", - отмечается в письме.

По данным организации в Москве содержатся 2,9 млн собак и 4,9 млн кошек, которые, в частности, помогают детям и пожилым людям переносить ограничения при самоизоляции. Кроме того, о важности продолжения работы зоомагазинов говорит и то, что в продовольственных магазинах либо отсутствует корм для животных, либо его ассортимент сильно ограничен.

"В ситуации, когда невозможно будет приобрести качественный корм для домашних животных, продающийся исключительно в специализированных зоомагазинах, владельцам придется перейти на более дешевую продукцию, что может быть опасно для жизни и здоровья [питомцев]", - отмечается в обращении.

Ранее был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице на период с 28 марта по 5 апреля.