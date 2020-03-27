Эксперты: смягчение норм госзакупок поможет МСП и не отразится на электронных площадках

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Смягчение правил государственных закупок в 2020 году на фоне пандемии коронавируса поддержит субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и не отразится на работе электронных торговых площадок. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты отрасли, чиновники и предприниматели.

Речь идет о законе 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Изменение закона

Премьер-министр России Михаил Мишустин 26 марта сообщил, что для поддержки малых и средних предпринимателей правительство предусмотрело существенные изменения в законодательстве о государственных закупках, которые будут действовать в 2020 году. Он уточнил, что "можно будет закупать товары и услуги без проведения торгов".

При этом, по словам главы кабмина, если поставщик не смог закрыть контракт из-за проблем, связанных с ситуацией с коронавирусом, то могут быть изменены и сроки его исполнения, и списаны штрафные санкции за неисполнение обязательств.

Минфин РФ в свою очередь разработал и внес в правительство законопроект с изменениями в порядок осуществления госзакупок на 2020 год в связи с распространением коронавируса. В частности, он дает право заказчику не требовать от субъектов малого и среднего бизнеса обеспечения исполнения контракта при госзакупках, а также оптимизирует порядок закупки у единственного поставщика для устранения последствий форс-мажора и чрезвычайной ситуации.

В Торгово-промышленной палате (ТПП) России назвали данный законопроект важным для всех сторон контракта - как для заказчиков, так и для поставщиков. "Если мы говорим о реальных закупках небольших объемов именно у малого и среднего бизнеса, то это упростит жизнь и муниципалитетам, и небольшим госзаказчикам, но в первую очередь малому бизнесу, потому что не каждому предпринимателю доступны механизмы торгов. Считаю важным распространить действие закона не только на период, когда идет эпидемия, а как минимум до конца 2020 года", - сказал ТАСС представитель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной деятельности ТПП России Игорь Скляр.

Он полагает, что в связи с коронавирусом возможны случаи неисполнения контрактов. В этой ситуации, по его мнению, предпринимателям не должны предъявлять штрафных санкций и не вносить индивидуальных предпринимателей и компании в реестр недобросовестных поставщиков, что "автоматически ставит крест на дальнейшем участии в торгах".

Скляр при этом уточнил, что не все закупки будут осуществляться по упрощенному механизму, поэтому электронные торговые площадки не потеряют свою актуальность и продолжат функционировать в обычном режиме.

Штатный режим площадок

Представители торговых площадок также придерживаются мнения, что все сервисы останутся доступны, несмотря на изменения.

"Единая электронная торговая площадка (ЭТП "Росэлторг"), как и прежде, продолжит функционировать в штатном круглосуточном режиме. Все сервисы площадки для заказчиков и поставщиков, включающие проведение процедур, выпуск электронных подписей, оказание консультационной и технической поддержки, будут доступны", - сказал ТАСС генеральный директор "Росэлторга" Антон Емельянов.

По его словам, принимаемые правительством РФ меры "позволят и в дальнейшем быть готовыми к новым вызовам, с которыми может столкнуться государство". Он отметил, что предложенные меры о смягчении норм закупок предполагают временный характер. "В долгосрочной перспективе отказ от массового проведения конкурентных процедур закупок и осуществление закупок у единого поставщика негативно скажутся на эффективности расходования бюджетных средств", - полагает он.

Генеральный директора площадки "РТС-тендер" Владимир Лишенков сказал ТАСС, что большая доля закупок в текущих условиях не была запланирована и, следовательно, забюджетирована.

"Мы ежедневно читаем сообщения о новых мерах в отношении государственных закупок, которые предпринимаются по нескольким основным линиям. Во-первых, по линии поддержки предпринимательства и, в особенности, субъектов малого и среднего предпринимательства. Вторая линия - процедурная, речь идет об упрощении процедур, обеспечении скорости закупки с целью избегания дефицита, особенно социально значимых категорий товаров. В рамках указанного распоряжения в случае закупки товаров и услуг без проведения торгов ее необходимо будет обосновывать в Федеральной антимонопольной службе. Мы считаем, что изменения в структуре торгов возможны, но незначительные", - отметил он.

Так или иначе, операторы электронной торговой площадки "будут работать в штатном режиме в полном соответствии с инициативами регулятора", заверил Лишенков.

Помощь в борьбе с пандемией

В столице и регионах России отмечают, что сокращенная процедура закупок предназначена в первую очередь для реализации мер по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, "отказываться от торгов можно для того, чтобы оперативно закупать, например, необходимые медицинские средства", но плановых работ это не касается, как и прежде, они проводятся в рамках конкурсных процедур, когда отбирается лучшее предложение.

"Хочу обратить внимание, что в условиях сокращения потребительского спроса и мирового замедления экономики госзаказ - один из критически важных инструментов поддержки бизнеса. И Москва остается одним из самых стабильных заказчиков, что дает дополнительный стимул для экономики в текущих условиях", - сказал Ефимов.

В департаменте контрактной системы Кемеровской области также сказали ТАСС, что меры не отразятся критически на работе электронных торговых площадок, так как касаются только ряда закупок. "Закупки без проведения конкурентных процедур разрешается проводить только для предотвращения и ликвидации последствий, связанных с распространением коронавируса нового типа. Остальные закупки по-прежнему будут проводиться в обычном режиме на электронных торговых площадках посредством конкурентных процедур", - пояснили в ведомстве.

В региональном департаменте добавили, что считают послабления для бизнеса при исполнении госконтрактов "своевременными и адекватными в сложившейся ситуации". "Однако исполнителям необходимо учесть тот факт, что между невозможностью исполнения государственного контракта и коронавирусной пандемией должна прослеживаться четкая причинно-следственная связь. Важно не допускать злоупотребления сложившейся ситуацией для извлечения дополнительной выгоды и завышения цен на товары", - отметили в департаменте.

Бизнес одобряет

Российские предприниматели положительно оценили предлагаемые нововведения об упрощении процедуры закупок.

"Эта инициатива крайне важна для нас сейчас. Указом президента следующая неделя (30 марта - 5 апреля) будет нерабочей, но оплачиваемой. Однако большинство компаний не осуществляют финансово-хозяйственную деятельность, и эти расходы являются тяжкими и обременительными. Если будет возможность осуществлять прямые закупки для наших клиентов, то это очень серьезное подспорье. Если действительно дадут малому бизнесу осуществлять поставки по механизму без торгов, то мы сможем не обанкротиться, своевременно выплачивать зарплату сотрудникам", - сказал ТАСС коммерческий директор группы компаний "Офис маркет" Ян Гольдин. Группа компаний имеет статус поставщика правительства Москвы и амбассадора портала поставщиков.

Генеральный директор клининговой компании "Лидер" Сергей Савин также заявил ТАСС, что "оценивает эту меру положительно", добавив, что заказчикам его компании она тоже очень нравится.

"Нам даже не придется перестраиваться, мы раньше работали по таким договорам. Для нас число госзакупок с принятием этой меры сильно не увеличится - лишь на 5-10%, потому что основные закупки и тендеры проходят в конце или начале года, а теперь почти все организации уже выбрали себе поставщиков. Сейчас будут только какие-то экстренные договоры - на замену тех, кто не справляется", - считает он.