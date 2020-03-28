Количество обращений о реструктуризации микрозаймов выросло на треть

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Количество обращений от граждан и малых и средних предприятий (МСП) в микрофинансовые организации (МФО) о реструктуризации займов выросло на треть от их среднемесячного количества на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщила ТАСС директор саморегулируемой организации (СРО) "Микрофинансирование и развитие" Елена Стратьева.

"Значительных изменений в поведении потребителей услуг МФО в части заявок на займы и в структуре выдач мы на текущий момент не наблюдаем. Единственное, что действительно можно отметить, - существенно выросло количество обращений от граждан и субъектов МСП о реструктуризации текущих займов. По нашей оценке, в среднем по рынку - на треть от среднемесячного количества", - сказала она, уточнив, что речь идет о данных за март.

Однако, по ее словам, МФО пока не фиксируют роста просроченной задолженности. Организации также не ожидают увеличения долгов в период с 30 марта по 3 апреля (утвержденные приказом президента РФ нерабочие дни), так как большинство опрошенных саморегулируемой организацией МФО продолжат работу, обеспечивая клиентам возможность выплачивать текущие микрозаймы.

"Еще до выхода сегодняшних рекомендаций Банка России, большая часть компаний, с которыми мы общались в рамках ситуации (порядка 80% наших членов), не планировала останавливать основные бизнес-процессы", - отметила Стратьева.

При этом некоторые компании сокращают количество рабочих часов и сотрудников, находящихся в офисе.

"Многие уже ввели временные внутренние регламенты о неначислении штрафов и пени по займам заемщиков в случае ухода их в просрочку на следующей неделе. Хотя, повторюсь, мы не ждем какой-то волны таковых", - сказала директор СРО.

Об организации

Саморегулируемая организация "Микрофинансирование и развитие" является одной из трех на рынке МФО. В ней зарегистрированы около 500 микрофинансовых организаций, в том числе практически все компании из топ-20, консолидирующие более 70% рыночного портфеля микрозаймов. Всего в реестре ЦБ числятся более 1,7 тыс. МФО.