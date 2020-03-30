Кадры и смена фокуса: как высокотехнологичные компании РФ трансформируются при пандемии

Президент компании по разработке ПО и искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Ольга Ускова сообщила ТАСС, что усложнившиеся из-за коронавируса процедуры переговоров затронули все предприятия. Однако у себя они смогли, но "с шероховатостями" перевести в онлайн-режим многие бизнес-процессы за счет отмены офлайн-мероприятий.

Тем не менее, все они отмечают, что текущая ситуация прямо или косвенно коснется всех предприятий в этой сфере: ожидается спад продаж и прибыли, пересмотр контрактов или сроков их исполнения. Хотя, по их словам, кризис пока не сказался на них напрямую, это затронуло работу высокотехнологичных компаний - сейчас они вынуждены сосредоточиться на перестройке бизнес-процессов и сохранении кадрового потенциала.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Большинство российских высокотехнологичных компаний смогут быстро перестроиться на фоне коронавируса при условии курса на перестройку работы в сторону экспорта и сохранения необходимых "хороших кадров" для оперативных разработок проектов под нужды общества. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели.

Кроме того, изменилась карта набора кадров: вес сместился от обслуживающего персонала в сторону исследователей. Сейчас компания активно набирает математиков и специалистов в области нейронных сетей.

По словам Усковой, в текущих условиях низкий курс рубля и, как следствие, низкую по сравнению с конкурентами стоимость российских продуктов можно использовать для расширения каналов сбыта и захвата новых рынков.

"Для нас и наших потенциальных клиентов открылись новые возможности, потому что мы стали резко дешевле конкурентов. Если раньше мы были где-то на 10-15% дешевле, то сейчас мы стали дешевле в два раза. В первую очередь, это важно для внутрироссийских клиентов. Сейчас курс рубля - серьезный аргумент, и я очень рекомендую всем, кто имеет возможность оставаться в рублевой цене, не поднимать ее, а использовать ситуацию не для того, чтобы получить прибыль, а для максимального захвата каналов сбыта и для расширения территории", - пояснила она, добавив, что экономия ресурсов выходит сейчас на передний план при ухудшающейся общемировой экономической ситуации.

Аналогичную позицию озвучил ТАСС и председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков. По его словам, спрос на их продукцию - роботы - сейчас падает, а экспортное направление для некоторых может стать выходом и "сменой фокуса" на фоне всех сложностей, которые вызвал коронавирус. "Выиграют компании, которые занимаются реальной разработкой, работают на международном рынке, с разными заказчиками, знают, за счет чего конкурируют", - сказал он.

Южаков также особо подчеркнул, что для высокотехнологичных компаний основная ценность - это кадры, поэтому сокращений в их компании не будет, а ответом на текущую ситуацию будет переориентация сотрудников на актуальные исследовательские задачи, такие как борьба с COVID-19.

Хай-тек на службе у повседневных потребностей

Эксперты также отмечают, что сохранение кадрового потенциала для высокотехнологичных компаний в текущих условиях чрезвычайно важно. Так, профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Павел Алферов в комментарии ТАСС подчеркнул, что сейчас ключевой задачей таких предприятий является именно переход на дистанционную работу без развала исследовательского и производственного процесса.

"Выстраивание системы НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - прим. ТАСС) - длительный сложный процесс. Разрушить - легко, отстроить заново - очень сложно. Сокращение [сотрудников НИОКР] может помочь сегодня, но приведет к проигрышу завтра", - сказал он.

По словам Алферова, в наилучшей ситуации окажутся компании, ориентированные на повседневные потребности людей и организаций. "Те, кто смогут предложить красивые, эффектные и эффективные, быстро внедряемые инновации, выстрелят", - сказал он.

В то же время директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев считает, что в текущей ситуации наиболее всего будут востребованы предприятия, работающие в сфере разработки и внедрения нейронных сетей, машинного обучения и телемедицины: нынешнее положение дел позволит им даже нарастить свои мощности.

Кроме того, ситуация может положительно сказаться на тех компаниях, которые оказывают услуги исключительно онлайн: образование, доставка еды. Косарев отметил, что сейчас они вынуждены наращивать инфраструктуру согласно растущему спросу. Другим повезет меньше: многим высокотехнологичным компаниям сейчас придется "подсушиться" - оптимизировать траты, пересмотреть закупочную стратегию.

"Наша экономика будет вынужденно сжиматься. Лишнее сейчас точно покупать никто не будет - только то, что необходимо для работоспособности компании, для перевода сотрудников на удаленный режим работы. Все, что связано с закупками, из расчета роста экономики и спроса до пандемии, это будет на паузе", - сказал он ТАСС.

Перенос фокуса на коронавирус

В высокотехнологичных компаниях, связанных с инновациями в медицине, ожидают переноса фокуса на борьбу с коронавирусом и скорой помощи заболевшим, что приведет к значительному снижению активности по остальным направлениям.

Как пояснила ТАСС гендиректор компании "Медэл", занимающейся производством инновационных имплантатов, Ольга Кузьменко, спрос на их продукцию снижается уже сейчас.

"Мы не сможем до конца реализовать свои планы продвижения, поскольку отменены все медицинские конференции, а текущие соглашения с партнерами пересматриваются", - сказала она.

Кузьменко не взялась прогнозировать, как будут развиваться события в дальнейшем, отметив, что сейчас они вынуждены с надеждой ждать второй половины года и роста спроса. Их предприятие, по ее словам, пока в полной мере не ощутило на себе кризисной ситуации, так как вывод их продукции на рынок пока продолжается.

О возможном "отложенном эффекте" коронавируса на бизнес рассказали и в компании "Нейрочат", которая занимается развитием коммуникационной системы для людей, не имеющих возможности говорить и двигаться. По словам основательницы и генерального директора компании Наталии Галкиной, механизмы работы высокотехнологичных компаний отличаются от других.

"Высокотехнологические компании живут не столько за счет ежедневных продаж. Финансы в подобных компаниях строятся иначе, и планирование происходит по-другому, в других временных рамках. Поэтому запас прочности у таких компаний выше, но тоже не бесконечен", - сказала она.

Проблема роста и быстрая реакция

В свою очередь омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний Наталья Попова сообщила ТАСС, что "пандемия коронавируса, безусловно, влияет на все компании", включая высокотехнологичные. По ее мнению, правительство РФ приняло "большой комплекс мер", направленных на поддержку бизнеса в кризисной ситуации. Однако основные проблемы остаются прежними и, в первую очередь, они связаны с отсутствием целевой поддержки высокотехнологичных компаний, которые переросли статус субъектов МСП, но в топ-200 крупных компаний еще не попали.

"Наши компании уже переросли статус субъектов малого и среднего предпринимательства, но еще не доросли до системообразующих предприятий. Поэтому они не могут воспользоваться специализированными мерами поддержки, в том числе теми, которые были озвучены президентом в отношении малого и среднего бизнеса ", - отметила омбудсмен.

Сегодня под ее защитой находятся порядка 80 компаний - это участники приоритетного проекта Минэкономразвития РФ "Национальные чемпионы" и участники Ассоциации быстрорастущих технологических компаний (национальных чемпионов). Позитив омбудсмен видит в том, что некоторые могут перестроить свои задачи под борьбу с коронавирусом.

"Пандемия дает импульс для инвестиций в НИОКР для некоторой прослойки компаний, но это является скорее исключением", - пояснила омбудсмен.

Так, в качестве примера она привела компанию Biocad, которая неделю назад объявила о том, что начала разработку вакцины против коронавируса, а также компанию "Химрар", создавшую совместное с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) предприятие по производству препарата "Фавипиравир". Клинические испытания в Китае показали, что этот препарат снижает продолжительность болезни с 11 до четырех дней и уменьшает поражение легких у 90% пациентов по сравнению с 62% у контрольной группы.