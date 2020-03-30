{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Московская ТПП просит выдавать спецпропуска автотранспорту, доставляющему товары

Предполагается, что меры помогут малому и микробизнесу, к которому относится значительная часть интернет-магазинов и сервисов доставки еды

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Московская Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила инициировать обращение к властям столицы с просьбой выдавать спецпропуска доставляющему товары автотранспорту, а также предоставлять бесплатную парковку автомобилям курьерских служб и интернет-магазинов на время карантина, связанного с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.

Автором предложений стала заместитель председателя комитета Московской ТПП по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова.

На эту тему
Всеобщий режим изоляции. В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"Инициировать ряд антикризисных мер по обеспечению бесперебойной и безопасной работы сферы доставки в период карантина, в числе которых <…> обращение в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с предложением о предоставлении права бесплатной парковки автомобилям курьерских служб и интернет-магазинов на время карантина; обращение в оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом с предложением обеспечить движение автотранспорта, занятого доставкой заказов, включая, при необходимости, выдачу специальных пропусков", - отмечается в сообщении.

Также палата просить выработать рекомендации с участием Роспотребнадзора и представителей профильного малого бизнеса по упаковке продуктов, включая максимальное использование вакуумной упаковки, использование средств защиты (медицинская маска и перчатки) при упаковывании товаров. В числе других предложений - создать рекомендации об ограничении перемещения курьеров общественным транспортом и наличного расчета, разрешить пробивать кассовые чеки заранее при комплектовании заказа, доставляемого курьером.

"Эти меры позволят не только улучшить обеспечение жителей Москвы продовольствием и товарами первой необходимости в период карантина, но и помогут малому и микробизнесу, к которому относится значительная часть интернет-магазинов и сервисов доставки еды, выжить при текущем падении спроса", - сказала Петрова, слова которой приводятся в сообщении.

О вирусе

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать место жительства разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Специалисты по кадровым вопросам начали консультировать бизнес на горячей линии в Москве
Заявители могут проконсультироваться у профильных специалистов, а также пройти экспресс-анкетирование, которое поможет разработать актуальные меры поддержки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС