Московская ТПП просит выдавать спецпропуска автотранспорту, доставляющему товары

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Московская Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила инициировать обращение к властям столицы с просьбой выдавать спецпропуска доставляющему товары автотранспорту, а также предоставлять бесплатную парковку автомобилям курьерских служб и интернет-магазинов на время карантина, связанного с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"Инициировать ряд антикризисных мер по обеспечению бесперебойной и безопасной работы сферы доставки в период карантина, в числе которых <…> обращение в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы с предложением о предоставлении права бесплатной парковки автомобилям курьерских служб и интернет-магазинов на время карантина; обращение в оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом с предложением обеспечить движение автотранспорта, занятого доставкой заказов, включая, при необходимости, выдачу специальных пропусков", - отмечается в сообщении.

Также палата просить выработать рекомендации с участием Роспотребнадзора и представителей профильного малого бизнеса по упаковке продуктов, включая максимальное использование вакуумной упаковки, использование средств защиты (медицинская маска и перчатки) при упаковывании товаров. В числе других предложений - создать рекомендации об ограничении перемещения курьеров общественным транспортом и наличного расчета, разрешить пробивать кассовые чеки заранее при комплектовании заказа, доставляемого курьером.

"Эти меры позволят не только улучшить обеспечение жителей Москвы продовольствием и товарами первой необходимости в период карантина, но и помогут малому и микробизнесу, к которому относится значительная часть интернет-магазинов и сервисов доставки еды, выжить при текущем падении спроса", - сказала Петрова, слова которой приводятся в сообщении.

О вирусе

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать место жительства разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. При этом установленный домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы, но без веской причины передвигаться по городу нельзя.