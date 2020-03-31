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Власти Ленобласти ввели до 31 мая мораторий для МСП на выплату по микрозаймам

Мера введена для поддержки отраслей малого и среднего предпринимательства, наиболее уязвимых в ситуации эпидемии коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области (принадлежит правительству региона) ввел мораторий на оплату основного долга и процентов по действующим микрозаймам на период с 1 марта по 31 мая для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) отраслей, наиболее подверженных влиянию введенных ограничений на период пандемии.

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"Такое решение принято Фондом в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и поручениями губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко по поддержке бизнеса.

Мораторий вводится на оплату основного долга и процентов по действующим микрозаймам Фонда на период с 1 марта (очередной платеж до 31 марта) по 31 мая (очередной платеж до 31 мая) 2020 года. Предприятиям этой группы достаточно направить в фонд заявление о предоставлении отсрочки по платежам, и для них мораторий начинает действовать автоматически", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Мораторий введен для предприятий гостиничного бизнеса, общественного питания, туристических услуг, сферы образования, искусства, спорта, отдыха и развлечений и сферы бытовых услуг.

Администрация региона также решила скорректировать условия предоставления новых микрозаймов для субъектов МСП. С 30 марта фонд увеличил до 5 млн рублей максимальную сумму по новым видам микрозаймов "Приоритет", "Моногород+Приоритет" (ставка составит 3%) и "45+". Новый микрозайм по программе "Доверие" для действующих заемщиков Фонда предоставляется без залога.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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