Власти Ленобласти выделят 1 млрд рублей на поддержку пострадавшего от коронавируса бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Власти Ленинградской области намерены выделить из областного бюджета 1 млрд рублей на помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от последствий распространения коронавируса и ухода на вынужденные выходные с 28 по 5 апреля. Об этом сообщил во вторник губернатор Александр Дрозденко.

"Мы готовы потратить 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса", - сказал Дрозденко в эфире областного телеканала "ЛенТВ 24".

Он добавил, что средства в областном бюджете планируется изыскать за счет сокращения уже запланированных затрат. "Мы готовы сократить часть своих программ для того, чтобы поддержать бизнес в целом", - сказал губернатор.

По его словам, в области также будут предусмотрены и иные меры поддержки для бизнеса. "Мы сегодня только что говорили с моим замом по экономике Дмитрием Анатольевичем Яловым, что мы дадим, наверное, сейчас льготу по налогам на имущество тем собственникам зданий, сооружений, бизнес-центров, магазинов, которые дадут льготную аренду встречно тому малому бизнесу, который у них арендует помещения", - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что в регионе также принято решение освободить бизнесменов от платежей за помещения, которые они арендуют в зданиях, принадлежащих государству. Как отметили в пресс-службе областного правительства, в качестве еще одной меры поддержки для бизнеса в регионе вводится временный мораторий на выплаты по займам, которые бизнесмены получили от Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

"Мораторий введен для предприятий из наиболее пострадавших отраслей: гостиничного бизнеса (также санатории, базы отдыха), общественного питания, туристических услуг, сферы образования, искусства, спорта, отдыха и развлечений, сферы бытовых услуг (ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения)", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что бизнесмены могут не платить проценты и основной долг до 31 мая этого года.