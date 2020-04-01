Региональные фонды для поддержки МСП будут докапитализированы

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило докапитализировать региональные фонды для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующие изменения были внесены правительством в государственную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика" 31 марта.

"Документ устанавливает новые правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ для оказания неотложных мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях последствий распространения коронавирусной инфекции", - говорится в разъяснении Минэкономразвития.

В материалах отмечается, что будет прописан порядок предоставления за счет средств федерального бюджета межбюджетных трансфертов на докапитализацию региональных гарантийных организаций (РГО), чтобы расширить возможности субъектов МСП по получению льготных кредитов. Трансферты также могут быть направлены для докапитализации государственных микрофинансовых организаций МФО, чтобы обеспечить льготными микрозаймами субъекты МСП для устранения кассовых разрывов и покрытия операционных расходов.

По параметрам антикризисного займа министерством было предложено снижение процентной ставки до размера ключевой ставки Банка России, ограничение срока подобных микрозаймов до двух лет, упрощение требований к заемщику, а также расширение возможности по получению займа для финансирования проектов "неприоритетных" отраслей. На деятельность РГО предлагается распространить аналогичные требования. Кроме того, ставки по гарантии снижаются до 0,5% и вводится ускоренный режим принятия решения. Сроки рассмотрения поступивших заявок не должны превышать одного рабочего дня.

Подобные меры должны оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим в результате распространения коронавируса. По расчетам Минэкономразвития, общий портфель займов достигнет почти 40 млрд. рублей (в настоящее время - 35,6 млрд. рублей).