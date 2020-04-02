Предприниматели в Подмосковье получат отсрочку по арендной плате на три месяца

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Представители бизнеса в Московской области на три месяца получат отсрочку по арендной плате за государственное и муниципальное имущество. Также в регионе увеличат размер субсидий на возмещение затрат на покупки оборудования до 50%, об этом сообщили в четверг в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"В Подмосковье представители бизнеса на три месяца получат отсрочку по арендной плате за государственное и муниципальное имущество. Кроме того, по поручению губернатора, в регионе увеличивается размер субсидии на возмещение затрат на покупки оборудования - с 30% до 50%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться мерой поддержки по возмещению затрат смогут малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели. Также в тексте поясняется, что взводимые меры направлены на поддержку бизнеса в кризисный период, вызванный распространением новой коронавирусной инфекцией.

"Мы также дополнительно вносим 200 млн рублей в Фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса региона, чтобы расширить охват индивидуальных предпринимателей и организаций для предоставления микрокредитов. Эти средства позволят ускорить процесс восстановления предприятий, закупить сырье, оборудование, или же потратить на любые необходимые для работы услуги", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

По ее словам, заключения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые позволяют представителям бизнеса в регионе отсрочить исполнение обязательств и избежать штрафных санкций, будут выдаваться бесплатно. Объем гарантийного капитала, которым региональный бизнес сможет воспользоваться в текущем году, составит 1,675 млрд рублей.