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Пандемия коронавируса нового типа

Владельцы небольших гостиниц рассказали, как переживают пандемию

В общественной организации "Союз отельеров" отметили, что средняя загрузка по Москве составляет 10-15%

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Владельцы небольших российских отелей и хостелов на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса сегодня оказались в наиболее сложной ситуации: количество посетителей и туристов стало кратно падать. ТАСС выяснил, как отельеры работают в таких условиях и какой дополнительной поддержки хотят от государства.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России внести изменения в законы, которые позволили бы малому и среднему бизнесу в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, куда входит гостиничный бизнес и общепит, обращаться в банк и к кредиторам с требованием предоставить кредитные каникулы на срок до полугода. Соответствующий законопроект был принят Госдумой 1 апреля. Кроме того, президент распорядился снизить до 15% страховые взносы для субъектов малого и среднего предпринимательства, превышающие МРОТ.

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По данным межрегиональной общественной организации "Союз отельеров", в которую входит более 60 владельцев так называемых малых средств размещения - небольших гостиниц, хостелов и отелей, за последние две недели в Москве из-за распространения коронавируса и недавнего указа мэра Москвы Сергея Собянина о полной самоизоляции закрылись более 80 подобных предприятий.

Как пояснил ТАСС президент "Союза отельеров" Роман Сабиржанов, пока они закрылись из-за ограничений, введенных мэрией. Откроются ли они снова, пока остается под вопросом - "вирус не щадит никого".

"Сейчас средняя загрузка по Москве [составляет] 10-15% в лучшем случае. У нас нет официального закрытия гостиниц в Москве, но понятно, что при такой загрузке ни одно предприятие выжить не сможет. Более того, 90% МСР (малых средств размещения - прим. ТАСС) в РФ расположены в арендованных помещениях. Конечно же, речь сейчас идет о том, чтобы как-то насобирать деньги на аренду, потому что не все собственники тоже по ряду причин готовы пойти на длительные арендные каникулы", - сказал Сабиржанов.

Представители "Союза отельеров" накануне написали письмо главе комитета по туризму города Москвы Екатерине Проничевой с просьбой распределить помощь гостиничному бизнесу равномерно, подчеркивая, что запас прочности у небольших предприятий меньше.

"Как правило, малые средства размещения - это семейный бизнес. Без помощи государства многие такие предприятия закроются и уже не откроются никогда", - говорится в письме за подписью Романа Сабиржанова. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Власти Москвы в свою очередь анонсировали для гостиничного бизнеса такие меры поддержки, как возможность отсрочки для гостиниц, арендующих земельные участки и нежилые объекты у города, внесения арендной платы за апрель, май и июнь. Она будет действовать до 31 декабря 2020 года. Также они ввели для малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса возможность возместить часть своих затрат на оборудование: до 25% при покупке зарубежного оборудования и до 35% - при покупке отечественного.

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Аналогичная непростая ситуация у отелей по всей России. Региональные отельеры признаются, что "загрузка их предприятий с 15 марта упала на 80-95%".

Как сообщила ТАСС председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова, которая владеет виллой Deep Town, из-за падения загрузки у нее работает три человека из 12. Пока они принимают только гостей, направленных в регион в командировки. Всем остальным в целях борьбы с распространением коронавируса они вынуждены отказывать, говорит она.

"Потеря от того, что я возвращаю деньги [за брони] - порядка 270 тыс. рублей на сегодняшний момент, а за отмену броней на апрель и май - почти миллион", - уточнила она, добавив, что "застыла" и подготовка к сезону, и плановые ремонтные работы.

Принятые правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса она считает правильными, но подчеркивает, что нуждается в отсрочке платежей по кредитам до того момента, пока загрузка и доходы не восстановятся, а также в субсидиях на аренду.

Соглашается с ней и владелец хостелов "Бугров Хостел" Юрий Кузнецов. Он тоже принимает у себя только "командированных". С начала марта загрузка его хостела упала до 30%, а с середины - до 10%. "Сейчас мы работаем для того, чтобы была возможность людям зарплату выплатить и накопить на коммунальные платежи", - сказал Кузнецов, пояснив, что у него работают восемь человек, и он принимает все возможные меры для их защиты от коронавируса.

Он отметил, что для его объекта больше всего было бы важно послабление по коммунальным платежам, а для других малых средств размещения - еще и арендные каникулы, а также информирование в одном месте обо всех действующих мерах господдержки, которыми можно воспользоваться прямо сейчас. "Государство, разработав какие-то меры поддержки, должно донести их до предпринимателя: чтобы был понятный пакет документов, чтобы он знал, куда обращаться, и мог посчитать, на что рассчитывать", - подытожил он, уточнив, что отельеры на местах больше взаимодействуют с региональными ассоциациями и союзами и не всегда понимают, где искать информацию.

Арендовать, нельзя прекращать

Некоторые отельеры в условиях пандемии признаются, что сложности с арендодателями "все-таки есть". Владелец Blah Blah Hostel в Ростове-на-Дону Константин Федоров поддерживает работу хостела вдвоем с женой, при этом помещение хостела арендуется, и арендодатель пока обдумывает, идти ли на какие-то скидки или каникулы по платежам. Помимо вопроса аренды, Федорова беспокоит и то, как после отсрочки по налогам он успеет погасить задолженность.

"Через какое-то время нам придется зарабатывать больше, чтобы заплатить больше налогов", - отметил он.

Подобная ситуация и у самого Сабиржанова - только часть арендодателей согласилась предоставить скидку. "На арендные каникулы не согласился никто", - резюмировал он. Кроме того, банки пока не могут перенести платеж по одному из его объектов, потому что пока прорабатывают меры отсрочки.

Сабиржанов говорит, что в пяти отелях под его управлением сейчас работает пять-семь человек: по одной горничной и администратору. Кухни работают только на доставку.

"Есть категория гостей, которые пережидают карантин в отелях. По сути, работаем для них. Средняя загрузка 7-10%. Ждем окончания первой недели карантина в Москве, и примем решение: закрываться или нет", - рассказывает он.

Что можно сделать?

Генеральный директор и сооснователь компании по бухгалтерскому учету и консалтингу "Мое дело" пояснил ТАСС, что по арендным платежам за государственное или муниципальное помещение сейчас предусмотрены льготы, а с частным контрагентом придется договариваться о снижении.

"Обратите внимание на пункт договора об обстоятельствах непреодолимой силы и составьте свой запрос максимально мотивированно. Несмотря на сложность ситуации, риски, связанные с пандемией, можно снизить при грамотном управлении предприятием и использовании поддержки государства. Важно сделать это продуманно и правильно с точки зрения закона", - пояснил он.

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Как уточнила ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова, получить подтверждение обстоятельств непреодолимой силы по арендным и другим контрактам можно в региональной ТПП.

"У нас нет еще официального форс-мажора, но согласно документам, которые сейчас уже многие регионы принимают, мы подтверждаем, что наступили такие обстоятельства, когда стороны не могут выполнять обязательства по контрактам", - сказала она, добавив, что за подобными подтверждениями "можно и нужно обращаться уж сейчас, не затягивая ситуацию".

Однако, по словам Дыбовой, каждый запрос рассматривается экспертом, и есть строго регламентированный перечень, когда обстоятельства непреодолимой силы могут быть подтверждены. "Это было сделано для того, чтобы не было сейчас попытки списать на форс-мажор ошибки предпринимателя или его корыстные замыслы", - отметила она.

Ситуация с коронавирусом

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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