Московская "Деловая Россия" просит у властей субсидии для поддержки креативной индустрии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московское региональное отделение бизнес-объединения "Деловая Россия" просит столичные власти оказать финансовую помощь компаниям креативной индустрии в связи с ситуацией с распространением коронавируса, сообщается в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Во всех случаях переноса мероприятий, временно приостановленных органами власти в связи с действием ограничительных мер, связанных с пандемией [коронавируса], просим разрешить организаторам осуществлять обмен билетов на новые даты вместо возврата денежных средств. В случае невозможности переноса мероприятия, для возврата денежных средств зрителям просим оказать организаторам финансовую помощь, предоставив субсидии в размере документально подтвержденных невозвратных затрат, возникших по причине запрета на проведение мероприятий", - говорится в письме.

В московской "Деловой России" напомнили, что креативная индустрия представлена предприятиями в сфере моды, кинематографа, концертной и выставочной деятельности, дизайна, фотосьемкой и другими. В Москве, по данным бизнес-объединения, действуют около 153 тыс. организаций, работающих в этой сфере, в которых трудятся почти 500 тыс. человек, что составляет 14% от всех занятых в креативной индустрии страны.

"Введенный запрет на проведение любых крупных мероприятий, вызванный пандемией, <...> привел к полной остановке деятельности всех театров, концертно-спортивных арен, музыкальных клубов, лекториев, музеев, выставок и других площадок. Следствием этого стала остановка продажи билетов. Если государственные учреждения культуры так или иначе защищены государством, то негосударственные организации, оказались в отчаянном положении", - отмечается в письме.

Предложения по аренде

В бизнес-объединении отметили, что креативная индустрия Москвы сосредоточена в творческих пространствах, в основном расположенных в цехах бывших заводов и фабрик.

"На этих площадках размещается более 10 тыс. компаний креативной индустрии. Отсутствие специального вида разрешенного использования земли и недвижимости уже формирует серьезную нагрузку по арендной плате и налогу на имущество. В настоящее время владельцы недвижимости и управляющие компании готовы предоставлять резидентам различные меры поддержки, в том числе отсрочки и скидки по уплате аренды. Однако, возможности отрасли ограничены стоимостью содержания и обслуживания объектов и обязательствами перед бюджетами. При отсутствии системных мер поддержки многие представители креативной индустрии могут остановить свою деятельность", - предупредили в столичном отделении "Деловой России".

В связи с этим в письмо включена просьба "предоставить отсрочку по выплатам в рамках 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства" на период действия обстоятельств на срок шесть месяцев". Также в письме есть просьба предоставить собственникам, управляющим компаниям и резидентам креативных кластеров отсрочку по уплате НДС, налога на прибыль, отчислений от фонда оплаты труда, что позволит сохранить максимум рабочих мест и не допустить рост безработицы.

О коронавирусе

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.