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Бизнес попросил Собянина ввести налоговые каникулы до марта 2021 года

Помимо этого, в "Деловой России" предлагают ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний со стороны органов исполнительной власти

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Московское отделение "Деловой России" направило письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложениями о снижении НДС, налоговым каникулам по налогу на прибыль, имуществу и земельному налогу. Соответствующее письмо, подписанное главой столичного отделения организации Денисом Назаровым, есть в распоряжении ТАСС.

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Его подлинность подтвердили в пресс-службе организации, письмо было направлено мэру 2 апреля. Письмо состоит из 26 предложений, среди которых просьбы о введении налоговых, кредитных каникул и компенсаций зарплат и больничных не за счет работодателя, а за счет фонда социального страхования, и каникулы на уплату за услуги ЖКХ до 31 марта 2021 года.

"Снизить ставку НДС до 16% до 01.01.2021, для предприятий общественного питания - до 10%", - говорится в тексте.

Такая мера позволит снизить издержки предприятий МСП ввиду снижения себестоимости товаров и услуг. Кроме того, в организации предлагают ввести налоговые каникулы по налогу на прибыль, налогу на имущество и земельному налогу до 31 марта 2021 года. Эти меры, по мнению составителей письма, позволят предотвратить остановку операционной деятельности предприятий в случае невозможности уплатить налоги за указанный период. В бизнес-объединении указывают на необходимость пониженных ставок налогов для предприятий, осуществляющих деятельность на специальных налоговых режимах УСН "доходы- расходы" -5%, но не ниже 1%, УСН "доходы" -3%. Сейчас ставки по УСН составляют 15% и 6% соответственно.

Банкротства

Помимо этого, в "Деловой России" предлагают ввести мораторий на подачу заявлений о банкротстве компаний со стороны органов исполнительной власти. Данная мера позволит избежать волны банкротств предприятий, считают в организации. Также во избежание массового банкротств ипотечных заемщиков, бизнес-объединение просит субсидировать заемщикам выплату процентов до 2021 года. Отсутствие перечисленных мер поддержки приведет к кризису в банковской отрасли и кризису на рынке недвижимости из-за резкого скачка предложения ввиду распродажи залоговой недвижимости, считают в организации.

Предлагают в бизнес-объединении и реструктуризацию кредитов для организаций и ИП.

"Реструктуризация кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - до 01.01.2021 установить нулевую процентную ставку по выданным кредитам, отсрочить уплату тела кредита, лизингу по действующим долговым обязательствам, займам, овердрафтам", - говорится в предложениях.

Мера позволит избежать банкротства предприятий по выданным ранее кредитам, подчеркивают в организации.

Первого апреля власти Москвы утвердили второй пакет мер поддержки бизнеса, расширяющий доступ малых и средних предприятий столицы к кредитованию в условиях пандемии. Второго апреля президент России Владимир Путин продлил выходные с сохранением оплаты труда за счет работодателей до конца текущего месяца.

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