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Минэкономразвития объяснило порядок расчета кредита на зарплату для МСП

Величина кредита будет зависеть от числа занятых и МРОТ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших из-за ситуации с коронавирусом отраслях смогут получить кредит под 0% для выплат зарплат сотрудникам. Расчет будет производиться исходя из одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе брифинга в правительстве, стенограмма опубликована на сайте кабмина.

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"Если, несмотря на все это, предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплату заработной платы, запущена программа кредитования под ноль [процентов] на цели заработной платы. Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях могут обратиться и получить кредит в размере одного минимального размера оплаты труда (с учетом социальных взносов) в расчете на каждого сотрудника в компании на шесть месяцев, и проценты по этому кредиту будут покрыты из федерального бюджета", - сказал министр.

Он добавил, что по прошествии шести месяцев этот кредит будет оформлен под 4%. Общий объем программы составляет 150 млрд рублей, она рассчитана на охват 1,5 млн занятых.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесРешетников, Максим Геннадьевич
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