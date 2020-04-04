ИП наиболее пострадавших отраслей могут рефинансировать кредиты наравне с малым бизнесом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей могут воспользоваться кредитными каникулами по тем же правилам, что и малый и средний бизнес (МСБ), говорится в сообщении на сайте ЦБ.

"Индивидуальный предприниматель может выбрать один из вариантов: либо получить право на льготный период по тем же правилам, что и граждане, либо, если его деятельность относится к перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии, он может обратиться за реструктуризацией кредита или займа по тем же правилам, что и субъект малого и среднего предпринимательства", - отмечается в сообщении.

При этом ИП не смогут пользоваться обоими вариантами реструктуризации кредитов одновременно, поясняет регулятор. Индивидуальный предприниматель также может просить на льготный период либо полное приостановление платежей, либо их уменьшение.

Согласно мерам ЦБ, принятым для поддержки экономики в период пандемии коронавируса, МСП из наиболее пострадавших отраслей могут подать заявку к своему кредитору (в банк, МФО или КПК) о предоставлении отсрочки платежей по займу сроком до 6 месяцев. Кредиторы не вправе отказывать в предоставлении кредитных каникул, если заявка соответствует всем условиям и требованиям, установленным законом. Также, если заемщик хочет изменить валюту кредита (займа) с иностранной валюты на российские рубли, Банк России рекомендует кредитным организациям рассматривать такие обращения максимально оперативно.

Если кредитный договор компании сектора МСП был обеспечен залогом, поручительством или гарантией, то их срок продлевается на весь льготный период. При этом предпринимателю не нужно запрашивать согласие поручителя, гаранта или залогодателя.