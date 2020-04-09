Парикмахерские и салоны красоты в Приморье возобновили работу

ВЛАДИВОСТОК, 9 апреля. /ТАСС/. Салоны красоты и парикмахерские, которые находятся вне мест скопления людей, начали работать в Приморье в четверг. Разрешение возобновить работу в условиях режима самоизоляции им дал губернатор Олег Кожемяко после того, как владельцы салонов красоты обратились к нему с коллективной петицией.

В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с губернаторами в режиме видеоконференции подчеркнул, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах должны быть достаточными с эпидемиологической точки зрения, но не разрушительными для экономики. Глава государства поручил правительству внимательно проанализировать и выдать рекомендации коллегам в регионах "о целесообразности принятия тех или иных мер или нецелесообразности их использования".

Совладелица салона красоты "Шум фена" Мария Саух в социальных сетях сообщила, что салон работает с 9 апреля. "Разумеется, работать мы будем с соблюдением всех норм безопасности и в том режиме, в котором позволило государство", - написала Саух в своем аккаунте в Instagram.

В своем посте Саух привела те аргументы, о которых владельцы и управляющие салонов писали в своей петиции: "2500 человек минимум - это мастера, которые остались без работы. Незащищенная группа населения, работа в салоне для которых - единственный доход. Люди, наши гости, не готовы, несмотря на карантин, отказываться от ухода за собой. Поверьте, телефоны салонов не умолкают. Девушки просят записать их на "подпольный маникюр". Некоторые даже ругаются, получив отрицательный ответ. В наших руках определить, где эти услуги им будут оказаны: в официальном салоне с соблюдением всех мер безопасности, где мы берем под контроль передвижение людей и соблюдение всех санитарных норм, запись и так далее, или же люди бесконтрольно начинают ходить по домам для оказания / получения услуг".

Звонили две недели

О том, что клиенты продолжали звонить во время вынужденного простоя салонов, ТАСС сообщили и в других студиях красоты. Мастер студии красоты Golden Hire Галина Горина сообщила ТАСС, что в салоне даже сформировали "лист ожидания", по которому сейчас и принимают постоянных клиентов. "Желающих воспользоваться парикмахерскими услугами много. Многие продолжают ходить на работу и хотят поддерживать свой внешний вид. Особенно активно к нам сейчас обращаются мужчины, которым нужна стрижка. Есть и девушки, которые записываются на коррекцию наращенных волос", - говорит Горина.

Мастер отметила, что в салоне приняты все меры предосторожности. Администраторы проводят влажную уборку после посещения каждого клиента, полы моют специальным дезинфицирующим средством, для мастеров были заранее закуплены маски и перчатки, а на респешен стоит антисептик для рук.

Спад ажиотажа

Владелица парикмахерской "Бюро" отметила, что постоянные клиенты обращались и во время вынужденного простоя салона. Сейчас парикмахерская работает в привычном режиме. "Звонков много, но мы видим небольшой спад посещения. За услугами в сфере красоты обращаются примерно на треть меньше людей. Кто-то находится в режиме строгой самоизоляции, кто-то просто не готов посещать парикмахерскую в это время", - отметила владелица парикмахерской и разъяснила, что наибольшим спросом традиционно пользуются услуги парикмахеров, хотя приходят люди и на маникюр, и на шугаринг.

"Обработка инструментов и поверхностей у нас всегда проводилась очень строго. Сейчас, помимо всех мер дезинфекции, добавилось и то, что все мастера обязательно ходят в масках", - добавила владелица парикмахерской "Бюро". Она также разъяснила, что мастера вышли на работу охотно, потому что при продолжительном перерыве в работе они рисковали остаться без средств к существованию. Меньше клиентов стали принимать только молодые мамы, которым не с кем оставить детей.