Колыма намерена покрыть затраты на льготы для МСП за счет горнодобывающей отрасли

ТАСС, 11 апреля. Власти Магаданской области планируют компенсировать расходы на налоговые льготы для малого и среднего предпринимательства (МСП), введенные в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире за счет роста доходов от деятельности горнодобывающей отрасли региона. Об этом в субботу сообщил губернатор Колымы Сергей Носов во время онлайн-встречи с журналистами.

"По налоговым льготам мы насчитали потери бюджета в 40 млн 360 тыс. рублей. Но в этой ситуации нужно называть эти вещи не потерями в бюджете, а мерами поддержки малого и среднего бизнеса. Потери в бюджете могут быть с лихвой компенсированы ростом доходов от деятельности горнодобывающей отрасли Магаданской области", - сообщил Носов.

Ранее президент России Владимир Путин на селекторном совещании с руководителями регионов РФ по вопросам борьбы с распространением коронавируса напомнил, что власти страны предусмотрели для малого и среднего бизнеса отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. Он обратил внимание правительства на то, что "не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги".

На протяжении многих лет Колыма лидирует в России по добыче драгоценных металлов, занимая первое место по добыче серебра и второе - по добыче золота. Ранее в Министерстве экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области ТАСС сообщали, что в регионе ведется модернизация горно-обогатительного комплекса на базе Наталкинского месторождения. Помимо этого, в этом году запланированы ввод в эксплуатацию второй очереди золотоизвлекательной фабрики на месторождении "Штурмовское", вовлечение в эксплуатацию месторождений "Перевальное" и "Приморское" и реализация других не менее важных проектов отрасли. Власти региона в 2020 году намерены привлечь в область инвестиции на сумму, превышающую 44 млрд рублей. Планируется, что основная часть средств пойдет именно в горнодобывающую отрасль.