Пострадавший от пандемии малый бизнес освободили от уплаты аренды госимущества

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от арендных платежей до 1 июля 2020 года по договорам аренды федерального имущества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), деятельность которых была признана наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса.
"В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг населению, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну", - говорится в справке к распоряжению, опубликованному в субботу на сайте правительства РФ.
6 апреля правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с коронавирусом нового типа. В список вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению - ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты. 11 апреля список был пополнен еще двумя отраслями, это деятельность в области демонстрации кинофильмов и стоматологическая практика.
Признанные наиболее пострадавшими отрасли смогут воспользоваться льготами и мерами поддержки, в том числе отсрочками по уплате налогов, сокращениями процентных ставок по выплате страховых взносов, льготными кредитами на выплату зарплат сотрудникам и отсрочками по арендной плате.