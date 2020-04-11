Пострадавший от пандемии малый бизнес освободили от уплаты аренды госимущества

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от арендных платежей до 1 июля 2020 года по договорам аренды федерального имущества субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), деятельность которых была признана наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса.

"В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания бытовых услуг населению, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну", - говорится в справке к распоряжению, опубликованному в субботу на сайте правительства РФ.