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Решетников назначен председателем совета директоров Корпорации МСП

От этой должности освобожден Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Решетников Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главу Минэкономразвития Максима Решетникова председателем совета директоров федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в воскресенье на сайте правительства.

"Назначить председателем совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" Министра экономического развития Российской Федерации Решетникова М.Г., освободив от указанной должности Орешкина М.С.", - говорится в сообщении.

Также членом совета директоров Корпорации МСП назначена заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, освобожден от указанной должности Вадим Живулин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМалый и средний бизнесОрешкин, Максим СтаниславовичРешетников, Максим Геннадьевич
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