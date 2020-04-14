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Саратовская область увеличит финансирование семейных ферм на 28 млн рублей

Всего на их развитие выделено почти 90 млн рублей

САРАТОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены увеличить финансирование грантов на создание и развитие семейных ферм в регионе более чем на 28 млн рублей в 2020 году. На эти цели запланировано выделить 89,9 млн рублей. Об этом во сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"В 2019 году на реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм было освоено 61,1 млн рублей бюджетных средств. В 2020 году на реализацию мероприятий по развитию семейных ферм запланировано выделение 89,9 млн рублей. Средства на гранты выделяются из федерального центра и, так как саратовские фермеры показали эффективность в освоении средств, в этом году региону увеличено финансирование данного направления", - сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, получение гранта существенно ускоряет развитие фермерского хозяйства. Основная цель поддержки - увеличение производства и сбыта сельскохозяйственной продукции. Максимальный размер гранта, который может получить фермер - 10 млн рублей. В прошлом году средства получили восемь заявителей.

"Участниками 2019 года приобретено около 300 голов крупного рогатого скота, дополнительно создано 21 рабочее место", - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы получить грант, необходимо оформить заявку и подать ее в министерство. Далее решение будет принимать специальная комиссия по отбору проектов.

Как пояснили ТАСС в министерстве сельского хозяйства области, прием заявок начнется с 23 апреля.

Теги
РоссияСаратовская область
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