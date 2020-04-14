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Пандемия коронавируса нового типа

Группа Госсовета по МСП заявила о приоритете в поддержке для компаний, сохраняющих штат

Также рабочая группа подготовила предложения по уточнению национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета РФ по направлению "Малое и среднее предпринимательство" (МСП) считает необходимым в регионах в первую очередь поддерживать компании, которые сохраняют занятость в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили во вторник ТАСС в рабочей группе.

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"По итогам заседания определены дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, которые могут быть реализованы на уровне регионов и муниципалитетов, исходя из подхода, сформулированного 8 апреля 2020 года президентом РФ на совещании с главами регионов: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость, исходить из необходимости поддержки устойчивого развития экономики при безусловном приоритете обеспечения защиты жизни и здоровья людей", - сказали в группе.

Также рабочая группа подготовила предложения по уточнению национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Речь идет о "стимулировании участия малого и среднего бизнеса в государственном заказе", "приоритетной поддержке формирования отечественных лидеров в отраслевых сегментах, приоритетных для каждого региона", "комплексном смягчении контроля и надзора".

Также в список предложений включено формирование информационной платформы для федеральных органов исполнительной власти, регионов, институтов развития, представителей малого и среднего бизнеса на основе информационной системы ВЭБ.РФ "Развивай.РФ", портала госуслуг, Бизнес-навигатора МСП.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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