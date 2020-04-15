В Москве запустили бесплатный акселератор для помощи открытия франшиз

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Бесплатный франчайзинговый акселератор для помощи предпринимателям с открытием франшиз открыли в Москве. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе московского отделения "Деловой России".

"В Москве запущена новая антикризисная мера поддержки развития бизнеса - франчайзинговый акселератор. Это обучающая программа для предпринимателей, у которых есть риск потери бизнеса и которые рассматривают открытие своего дела по франшизе как возможную альтернативу предыдущему опыту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бесплатный акселератор разработан экспертами объединенной рабочей группы по франчайзингу при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве, московской "Деловой Россией" и экспериментальным проектным офисом по Нацпроекту 2.0 "МСБ и поддержка предпринимательской инициативы". Цель - поддержать тех, у кого есть свое дело, в нынешнее непростое время и подготовить к выходу из этого периода.

"Первые установочные предакселерационные сессии прошли 11 и 12 апреля. По статистике слушателей, 70% имели ранее свой бизнес, но не у всех он выдался успешным, 48% имеют бизнес сейчас, а 52% рассматривают открытие, находясь в найме. С экспертами акселератора смогли пообщаться не только предприниматели из Москвы, но так же из иных регионов, хотя мы изначально рассчитывали только на московский регион, формат онлайн позволил присоединиться участникам со всей страны, и я считаю это хорошей возможностью для участников напрямую пообщаться с опытными экспертами рынка", - рассказала соорганизатор акселератора Галина Радаева.

Заявки продолжают приниматься по 16 апреля 2020 года включительно. 17 апреля состоится установочный вводный день, где спикеры поделятся информацией о рынке франчайзинга и своим опытом по ряду вопросов специфики ведения бизнеса по франшизе, дадут материалы для выполнения задания и дальнейшего прохождения в акселератор. Сам акселератор начнет действовать с 25 апреля.