Корпорация МСП помогла проекту мукомольного производства под Оренбургом с финансированием

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) совместно с гарантийным фондом Оренбургской области предоставила гарантийное покрытие в размере 175 млн рублей проекту мельничного комплекса в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

"Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке ПАО "НИКО-БАНК" и Корпорации МСП, которая совместно с гарантийным фондом Оренбургской области предоставила гарантийное покрытие в размере 175 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках проекта общей стоимостью 300 млн рублей в Оренбургской области "с нуля" создадут современный мельничный комплекс с планируемой мощностью переработки 120 т зерна в сутки. Кроме того, у комплекса будет собственное элеваторное хозяйство.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе корпорации, новое производство позволит не вывозить излишки сырья из региона, в том числе на экспорт, а перерабатывать его для получения конечного продукта с большей добавленной стоимостью - муки высокого качества для поставок в близлежащие регионы, а также, учитывая удобную логистику, в страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Киргизия), которые выразили заинтересованность в регулярных поставках муки.

Строительство в рамках проекта уже началось, были заключены контракты на поставку необходимого технологического оборудования. Будет создано более 60 рабочих мест.