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Порядка 1,7 тыс. дополнительных рабочих мест создадут в АПК Нижегородской области

Сейчас в регионе реализуется 70 агропромышленных проектов, инвестиции в которые превышают 38 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апреля. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов в Нижегородской области позволит дополнительно создать порядка 1,7 тыс. рабочих мест в агропромышленном комплексе (АПК), сообщил в четверг журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, в настоящее время в нижегородском агропроме реализуется 70 инвестпроектов на общую сумму более 38 млрд рублей. "Строительство новых производств в районах важно не только ради повышения продовольственной безопасности региона. Это дополнительные заказы для местных подрядчиков, новые постоянные рабочие места для жителей. Господдержка крупных инвестпроектов в сельском хозяйстве - это, по сути, поддержка всех сопряженных производственных цепочек, местного малого бизнеса", - сказал Никитин.

По данным регионального Минсельхоза, среди самых крупных инвестпроектов на территории области - строительство тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей в Борском районе и производству миниклубней картофеля в Городецком районе. Кроме того, в Нижегородской области возводится три свинокомплекса на 6 тыс. голов в Большемурашкинском, Ардатовском и Сергачском районах, а также реконструируется молочная овцеферма в Лысковском районе. "Мы внимательно следим за реализацией каждого из этих проектов, я поручил корпорации развития оказать максимальную поддержку инвесторам", - добавил Никитин.

Глава региона напомнил, что в этом году по программе "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" можно получить гранты до 5 млн рублей. В частности, на максимальный размер грантов могут рассчитывать предприниматели, которые планируют развивать молочное животноводство.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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