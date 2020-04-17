Вологодская область поможет предприятиям малого и среднего бизнеса

ВОЛОГДА, 17 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области разработало дополнительные меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. В список наиболее пострадавших от ограничений в период пандемии вошли более 3 тыс. компаний и более 11 тыс. индивидуальных предпринимателей, говорится в четверг в сообщении пресс-службы губернатора области.

"Принятые меры касаются практически всех категорий граждан: тех, кто потерял работу и нуждается в пособии по безработице, тех, у кого дети, предприятия, которые хотят сохранить работников и не могут выплатить зарплату. Это меры не окончательные. На сегодня правительством страны, в том числе по инициативе регионов, разрабатывается следующий пакет мер, готовится расширение списков наиболее пострадавших отраслей экономики, а также предприятий", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова на заседании регионального оперативного штаба.

По его данным, в перечень вошли компании, оказывающие услуги по 22 направлениям деятельности. Это общественное питание, дополнительное образование детей и взрослых, стоматологии, парикмахерские, турагентства, санаторно-курортные организации, транспортные компании, гостиничный бизнес и другие.

С 1 января для предприятий в три раза снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения, а также смягчены условия для применения пониженных ставок по стратегически важным видам деятельности. В ответ предприятия обязаны сохранить 90% работников и каждому платить зарплату с апреля по декабрь 2020 года не менее МРОТ с учетом районного коэффициента. Вдвое снижены ставки налога по имуществу. Введена новая мера - отсрочка платы за аренду земельных участков и зданий госсобственности до 1 октября 2020 года с последующей реструктуризацией платежей до 1 января 2023 года.

Кувшинников напомнил о мерах поддержки бизнеса, о которых накануне говорил президент России Владимир Путин, и просил компании обращаться за помощью в случае отказов банков выдать кредиты на выплату зарплат. Безвозмездной помощью на решение неотложных задач, в том числе на выплату зарплаты, смогут воспользоваться почти 14,5 тыс. организаций и предприятий области, в них трудоустроено более 36,6 тыс. сотрудников. "Если эти меры не помогут сохранить занятость, то мы поддержим тех, кто оказался без работы, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Освобожденные от должностей сотрудники могут обратиться в центры занятости за пособием по безработице. Его максимальный размер увеличен до 12130 рублей. Выплаты начнутся с 20 апреля и продлятся по июнь", - сказал губернатор.

Кроме того, центры предоставления общественных и временных работ смогут трудоустроить до 10 тыс. человек.