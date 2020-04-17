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В Ярославской области впервые начали разводить балтийского сига

Фермер собирается вырастить товарную рыбу через три года

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Балтийского сига впервые начали разводить в Ярославской области. Выращивать рыбу стало крестьянское (фермерское) хозяйство "Ярославская форель" в Ярославском районе. Об этом ТАСС сообщил глава хозяйства Михаил Атаманов.

"Мы завезли рыбопосадочный материал балтийского сига, три года мы его выращивали, в ноябре получили икру, оплодотворили, заложили в инкубатор и как раз сейчас она наклевывается. Полмиллиона штук личинок мы ожидаем. Через три года это будет товарная рыба. Мы единственное предприятие в регионе, которое занимается сигом - до этого никто не выращивал в Ярославской области", - сказал Атаманов.

Проект фермера получил поддержку региональных властей. Как сообщил ТАСС директор департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Евгений Сорокин, в 2013 году глава КФХ получил грант на создание и развитие хозяйства в сумме 1,14 млн рублей, а также единовременную помощь на бытовое обустройство в размере 230 тыс. рублей. Сначала фермер начал разводить радужную форель, теперь крестьянское хозяйство будет выращивать балтийского сига.

"Ярославская область является перспективной территорией для развития рыбоводства. В регионе большое количество озер, обводненных карьеров, гидротехнических сооружений. Каждая такая площадка - потенциальное место для размещения рыбоводческого хозяйства. Одно из них - крестьянское (фермерское) хозяйство "Ярославская форель" в Ярославском районе на обводненном карьере близ Нижнего поселка", - сказал Сорокин.

По словам Атаманова, за три года планируется вырастить балтийского сига товарного размера. Реализовывать рыбу фермер планирует через торговые сети, а также продавать ресторанам и в розницу. Материал для разведения Атаманов закупал в Научном центре по генетике и селекции рыб.

"Балтийский сиг пока не так востребован, как форель, мало кто знает, что это за рыба. Она больше распространена на севере нашей страны. Мясо у нее белое, нежное. Возможно, мы будем заниматься и переработкой", - добавил Атаманов.

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