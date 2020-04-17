ТПП начала подготовку третьего пакета предложений о поддержке малого бизнеса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России приступила к подготовке третьего пакета предложений о поддержке малых и средних предприятий, который будет направлен в правительство. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе палаты.

"В настоящее время федеральная палата готовит третий пакет предложений в правительство РФ, основанный на результатах опроса бизнеса в рамках специального проекта "Бизнес-барометр страны", который будет проводиться в еженедельном режиме. Это реальный инструмент, позволяющий оценить настроения и потребности бизнеса, а также разрабатывать системные предложения по решению актуальных проблем", - сказали в пресс-службе.

Проект "Бизнес-барометр страны" призван через проведение опросов измерять настроения бизнеса и масштабы сложившихся проблем в регионах в период пандемии. Первые данные исследования были приведены 17 апреля - в опросе участвовали 24 тыс. представителей малых и средних предприятий РФ, 48% респондентов заявили, что не могут воспользоваться поддержкой государства, поскольку не попадают в категорию предприятий, которым предоставляется помощь.

Предложения ТПП

В марте ТПП направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер правительства по поддержке малого и среднего предпринимательства. Среди инициатив палаты значились отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов (за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов), отмена всех плановых и внеплановых проверок бизнеса и другие.

Второй пакет предложений палата направила в конце марте председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в него вошло более 90 инициатив, в том числе предлагалось разрешить дистанционную торговлю всеми видами товаров в период эпидемии, отнести текстильную и легкую промышленность к наиболее пострадавшим отраслям экономики, возместить потери по госконтрактам для выставочной деятельности.

Кроме того, в начале апреля "большая четверка" бизнес-объединений - "Опора России", ТПП, "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - направила письмо Мишустину с антикризисными предложениями по поддержке бизнеса. В нем предлагалось ввести субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка работников компаний, столкнувшихся с вынужденной приостановкой работы из-за ситуации с коронавирусом. Также в числе мер были названы освобождение компаний от уплаты налоговых платежей, субсидирование платежей за аренду, лизинг, кредиты. На время вынужденного простоя объединения просили выплачивать индивидуальным предпринимателям без наемных работников ежемесячное пособие на уровне не ниже МРОТ, освободив от уплаты фиксированных взносов.

Поддержка бизнеса

Правительство РФ ранее уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля. Также глава государства поручил включить в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей компании малого и среднего бизнеса, торгующие непродовольственными товарами. В настоящий момент правительством утвержден список из 11 таких отраслей.

Дополнительные меры поддержки бизнеса вводятся также на уровне региональных властей.