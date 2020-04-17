Власти Москвы призвали агрегаторы снизить комиссию для помощи бизнесу во время пандемии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин призвал агрегаторы разработать лояльные программы для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии, в том числе через снижение комиссии.

Он также обратил внимание на то, что сегодня малые и средние предприятия (МСП) могут получить компенсацию от столичного правительства на продвижение на площадках агрегаторов, но при этом комиссия агрегатора не должна превышать 20%.

"Мы надеемся, что агрегаторы разработают лояльные программы для малого и среднего бизнеса, в том числе через снижение комиссии, которые позволят МСП воспользоваться поддержкой правительства Москвы на продвижение себя, но с определенной комиссией агрегатора. Устанавливая именно такое требование (в 20% - прим. ТАСС), мы рассчитывали, в первую очередь, на то, что поддержка малого и среднего бизнеса со стороны города и маркетплейсов будет взаимонаправленной" - сказал он ТАСС.

По словам Фурсина, сейчас департамент ведет переговоры с торговыми площадками на эту тему и параллельно прорабатывает дополнительные возможности по предоставлению субсидии. Основная задача, подчеркнул он, чтобы субсидиями мог воспользоваться каждый предприниматель, который использует в своей работе маркетплейс.

"На сегодняшний день в департамент уже обратились несколько интернет-площадок с лояльными программами для предпринимателей, по которым в ближайшие дни будет принято решение по включению их в перечень", - сообщил он.

Ранее глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы пояснял, что в рамках субсидии малым и средним предприятиям столицы будут компенсировать 50% от произведенных затрат, до 700 тыс. рублей. При этом власти Москвы уже определили несколько площадок, при размещении на которых будет компенсироваться часть затрат. В этот список вошли "Яндекс.Еда", "Яндекс. Маркет", Wildberries, Delivery Club, "Маркетплейс Беру" и AliExpress Россия. В дальнейшем список может быть дополнен другими площадками.

Мнения агрегаторов

Часть агрегаторов уже фиксирует рост присоединившихся к ним предпринимателей. Так, в пресс-службе Delivery Club ТАСС сообщили, что число заявок на подключение в марте превысило итог февраля в три раза, а в некоторые дни было зафиксировано превышение в 4-5 раз. Всего с середины марта к ним подключилось 2 тыс. новых ресторанов.

В компании пояснили, что они убрали до конца июня комиссию для несетевых ресторанов, подключившихся к ним после 15 марта, при условии, что доставку те будут осуществлять своими силами. Для несетевых ресторанов со своими курьерами, подключившихся ранее, комиссия была снижена до 15%. Агрегатор также выделил дополнительный маркетинговый бюджет для новых ресторанов.

"Эти меры приняты в рамках пакета помощи малому и среднему бизнесу общей оценкой в 1 млрд рублей от Mail.ru Group. И программа поддержки Delivery Club, и инициатива правительства Москвы адресованы малому и среднему бизнесу, сильнее всего пострадавшему от коронавируса. Как правило, небольшие игроки ресторанного рынка выбирают работу с агрегаторами, поскольку считают неэффективной организацию собственной логистики и не имеют маркетинговых бюджетов, сопоставимых с крупнейшими ресторанными сетями", - заявили ТАСС в пресс-службе Delivery Club.

Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries, в комментарии ТАСС положительно высказалась об идее, отметив, что субсидией правительства Москвы, по их оценкам, смогут воспользоваться около пяти тысяч московских поставщиков компании.

"Благодаря совместной инициативе правительства Москвы и компании Wildberries представителям МСП стала доступна субсидия на продвижение на маркетплейсах, что позволит оказать значительную поддержку предпринимателям, поможет расширить их ассортимент на площадках и, как я надеюсь, сохранит рабочие места в отрасли", - сказала она.

В новость внесена правка (14:11 время мск) — уточнена формулировка во втором абзаце.