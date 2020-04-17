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Власти Москвы призвали агрегаторы снизить комиссию для помощи бизнесу во время пандемии

МСП уже сегодня могут получить компенсацию от столичного правительства на продвижение на площадках агрегаторов, но при этом их комиссия не должна превышать 20%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин призвал агрегаторы разработать лояльные программы для поддержки малого и среднего бизнеса во время пандемии, в том числе через снижение комиссии.

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Он также обратил внимание на то, что сегодня малые и средние предприятия (МСП) могут получить компенсацию от столичного правительства на продвижение на площадках агрегаторов, но при этом комиссия агрегатора не должна превышать 20%.

"Мы надеемся, что агрегаторы разработают лояльные программы для малого и среднего бизнеса, в том числе через снижение комиссии, которые позволят МСП воспользоваться поддержкой правительства Москвы на продвижение себя, но с определенной комиссией агрегатора. Устанавливая именно такое требование (в 20% - прим. ТАСС), мы рассчитывали, в первую очередь, на то, что поддержка малого и среднего бизнеса со стороны города и маркетплейсов будет взаимонаправленной" - сказал он ТАСС.

По словам Фурсина, сейчас департамент ведет переговоры с торговыми площадками на эту тему и параллельно прорабатывает дополнительные возможности по предоставлению субсидии. Основная задача, подчеркнул он, чтобы субсидиями мог воспользоваться каждый предприниматель, который использует в своей работе маркетплейс.

"На сегодняшний день в департамент уже обратились несколько интернет-площадок с лояльными программами для предпринимателей, по которым в ближайшие дни будет принято решение по включению их в перечень", - сообщил он.

Ранее глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы пояснял, что в рамках субсидии малым и средним предприятиям столицы будут компенсировать 50% от произведенных затрат, до 700 тыс. рублей. При этом власти Москвы уже определили несколько площадок, при размещении на которых будет компенсироваться часть затрат. В этот список вошли "Яндекс.Еда", "Яндекс. Маркет", Wildberries, Delivery Club, "Маркетплейс Беру" и AliExpress Россия. В дальнейшем список может быть дополнен другими площадками.

Мнения агрегаторов

Часть агрегаторов уже фиксирует рост присоединившихся к ним предпринимателей. Так, в пресс-службе Delivery Club ТАСС сообщили, что число заявок на подключение в марте превысило итог февраля в три раза, а в некоторые дни было зафиксировано превышение в 4-5 раз. Всего с середины марта к ним подключилось 2 тыс. новых ресторанов.

В компании пояснили, что они убрали до конца июня комиссию для несетевых ресторанов, подключившихся к ним после 15 марта, при условии, что доставку те будут осуществлять своими силами. Для несетевых ресторанов со своими курьерами, подключившихся ранее, комиссия была снижена до 15%. Агрегатор также выделил дополнительный маркетинговый бюджет для новых ресторанов.

"Эти меры приняты в рамках пакета помощи малому и среднему бизнесу общей оценкой в 1 млрд рублей от Mail.ru Group. И программа поддержки Delivery Club, и инициатива правительства Москвы адресованы малому и среднему бизнесу, сильнее всего пострадавшему от коронавируса. Как правило, небольшие игроки ресторанного рынка выбирают работу с агрегаторами, поскольку считают неэффективной организацию собственной логистики и не имеют маркетинговых бюджетов, сопоставимых с крупнейшими ресторанными сетями", - заявили ТАСС в пресс-службе Delivery Club.

Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries, в комментарии ТАСС положительно высказалась об идее, отметив, что субсидией правительства Москвы, по их оценкам, смогут воспользоваться около пяти тысяч московских поставщиков компании.

"Благодаря совместной инициативе правительства Москвы и компании Wildberries представителям МСП стала доступна субсидия на продвижение на маркетплейсах, что позволит оказать значительную поддержку предпринимателям, поможет расширить их ассортимент на площадках и, как я надеюсь, сохранит рабочие места в отрасли", - сказала она.

В новость внесена правка (14:11 время мск) — уточнена формулировка во втором абзаце.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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