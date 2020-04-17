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Титов предложил начать выплаты на зарплаты малому бизнесу без промедлений

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что все технические возможности для этого есть у Федеральной налоговой службы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что при содействии Федеральной налоговой службы выплаты компенсаций на заработную плату малым и средним компаниям нужно начать без промедлений, все технические возможности для этого у ФНС есть. Такое мнение бизнес-омбудсмен высказал в пятницу ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами правительства поручил оказать прямую безвозмездную помощь от государства малым и средним компаниям в объеме 12 130 рублей на сотрудника. Глава государства подчеркнул, что единственным обязательным условием является максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Он отметил, что если это требование будет выполнено, то финансовая поддержка за апрель поступит на счет организации с 18 мая, а средства за май - в июне.

"Каждая неделя усугубляет ситуацию, а между тем ФНС уже сегодня располагает всеми техническими и информационными возможностями, чтобы провести эти выплаты сейчас. Туда можно подавать списки сотрудников по состоянию на 1 апреля, которые будут служить обоснованием для получения субсидии. И ФНС же располагает всей информацией о банковских счетах, на которые должны поступать средства", - сказал Титов.

Он добавил, что перевод работодателям денежных компенсаций на выплату зарплат "можно и нужно ускорить".

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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