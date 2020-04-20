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ВЭБ.РФ запустил агрегатор мер антикризисной поддержки для предпринимателей

Платформа призвана помочь предпринимателям сориентироваться во всех существующих антикризисных мерах

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ совместно с корпорацией МСП и маркетплейсом для бизнеса "Развивай.рф" запустили единую платформу по поддержке предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации ВЭБ.РФ.

"На сайте поддержка.вэб.рф представлены антикризисные меры, связанные с льготным кредитованием, налогообложением, проверками бизнеса, смягчений условий по закупкам и арендным договорам, мораторием на банкротство и т.п. Платформа призвана помочь предпринимателям сориентироваться во всех существующих антикризисных мерах, порядке их использования и позволить получить комплексную поддержку для сохранения и последующего развития бизнеса", - отмечается в сообщении.

Предполагается, что при расширением перечня мер поддержки информация на сайте будет обновляться. Платформа также будет дополняться антикризисными предложениями институтов развития и корпораций. Это позволит предпринимателям получить информацию о всех доступных инструментах поддержки в одном месте, уточнили в ВЭБ.

"Малые и средние предприниматели первыми ощутили экономические последствия пандемии. Правительство ведет активную работу по реализации антикризисных мер поддержки. ВЭБ.РФ вместе с корпорацией МСП выступают здесь инструментами правительства и подставляют финансовое плечо для их реализации. Принципиально важным является сохранить малые предприятия, а также сформировать стратегию их развития после кризисного этапа. Созданная нами платформа призвана помочь предпринимателям сориентироваться во всех существующих формах поддержки, воспользоваться ими в комплексе", - прокомментировал запуск платформы председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ в рамках реализации мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса выдал коммерческим банкам поручительства на 73,75 млрд рублей для субсидирования процентных ставок по кредитам. Президент России Владимир Путин отмечал, что не менее 75% кредитов, полученных предпринимателями на выплату зарплат сотрудникам, должно быть обеспечено гарантиями ВЭБ.

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