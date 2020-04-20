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Предприниматели Ивановской области начнут продавать свои товары онлайн на Wildberries

Заявки на продажу продукции подали почти 100 предприятий региона

ИВАНОВО, 20 апреля./ТАСС/. Почти 100 предприятий Ивановской области подали заявки на продажу своей продукции на сайте российского интернет-гипермаркета Wildberries. Заявки принимаются через центр "Мой бизнес", сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Активный интерес ивановских предприятий показывает, насколько важен сегмент интернет-торговли сейчас для развития бизнеса. Речь не только о нынешней ситуации с коронавирусом, речь о современных реалиях рынка вообще. Останавливаться не планируем, очень хотим массово вывести ивановский малый и средний бизнес не только на Wildberries, но и на другие онлайн-площадки - "Беру", Lamoda," - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, центр также предоставит помощь для тех предпринимателей, которые хотят развивать интернет-торговлю на собственных площадках. С апреля бизнесмены бесплатно получат услугу по созданию интернет-каталога, в настоящее время работы над каталогами ведутся для восьми предприятий, прием заявок продолжается.

"Для компаний, уровень и объемы выпуска продукции которых перспективны для выхода на экспорт, предусмотрено содействие в размещении и продвижении на международных электронных торговых площадках - GlobalRusTrade, Alibaba. Воспользоваться этой услугой на безвозмездной основе могут зарегистрированные предприятия малого и среднего бизнеса Ивановской области, прошедшие оценку потенциала в Российском экспортном центре", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияИвановская область
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